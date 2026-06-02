S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
A partir de d'aquesta tarda s'esperen precipitacions a les comarques de Girona, mentre que el front s'estendrà dijous cap a la regió central
El Servei Meteorològic de Catalunya ha alertat de l'arribada d'un nou episodi de ruixats que afectarà la Catalunya central aquest dijous. El servei ha emès un avís de perill per intensitat de pluja en mitja hora a les comarques del Bages, l'Anoia, el Lluçanès i el Berguedà.
El front de precipitacions arribarà aquest dimarts a la tarda i afectarà comarques del litoral gironí, principalment el Ripollès i la Garrotxa, així com el Berguedà. Les pluges intenses poden anar acompanyades de tempesta i localment de calamarsa. Davant d'aquestes previsions, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions, seguir les previsions meteorològiques i no posar-se en risc, especialment a prop de rius, rieres i barrancs.
De cara a dijous, els ruixats s'estendran i deixaran, a partir de les 14 hores, més de 20 l/m2 en 30 minuts.
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- L’embolic de les monges de Sixena: de vendre sense permís els tresors del monestir a oferir les pintures murals per pagar un crèdit amb l’Incasòl
- Els docents marxen a peu fins a Montserrat per mostrar el seu rebuig al preacord d'Educació: 'A mi no m'està bé arribar a final de mes si el dilluns tinc els mateixos problemes a l'aula
- Aliança Catalana presenta Martí Prades Ponsirenas com a primer candidat a l’alcaldia de Solsona
- Meritxell Calduch, atleta manresana: «Em van dir que havia de deixar de córrer del tot, però ho necessito per salut mental»
- Pep Guardiola es prepara per viure una temporada a Abu Dhabi i la seva separació amb Cristina Serra no té marxa enrere, segons les Mamarazzis
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- Necrològiques per al dilluns 1 de juny del 2026