L’ONU afirma que El Niño ja s’està formant i que podria ser molt intens: “Serà com tirar llenya al foc en un món que ja s’escalfa”
L’Organització Meteorològica Mundial afirma que aquest fenomen ja s’està gestant a les aigües del Pacífic tropical i que, si segueix així, emergirà entre juny i agost i s’allargarà com a mínim fins al setembre
Valentina Raffio
L’Organització Meteorològica Mundial (OMM) confirma, després de mesos d’especulacions, que El Niño ja s’està gestant. Les darreres anàlisis corroboren que aquest fenomen ja s’està desenvolupant a les aigües del Pacífic tropical i, amb tota probabilitat, emergirà entre els mesos de juny i agost i s’allargarà com a mínim fins al mes de novembre. En el millor dels casos, es tractarà d’un esdeveniment moderat. Però, de moment, hi ha moltes possibilitats que sigui fort. I això, segons adverteixen els experts, podria incrementar encara més l’augment global de les temperatures i impulsar una nova onada de fenòmens climàtics extrems arreu del món. “Serà com tirar llenya al foc d’un món que ja s’escalfa”, afirma el secretari general de les Nacions Unides, António Guterres, que adverteix d’“impactes forts i que travessaran fronteres amb una velocitat devastadora”.
Els registres apunten de manera molt clara a la imminent arribada d’El Niño, un patró climàtic natural que comença amb un escalfament de les aigües superficials del Pacífic equatorial i que, amb el temps, provoca un augment de la temperatura a escala global així com un canvi en els patrons climàtics en diferents regions del planeta. En aquests moments, segons constaten les anàlisis, les aigües profundes a la “zona zero” d’aquest fenomen ja registren valors de fins a sis graus per sobre de l’habitual i això, en la pràctica, suggereix que podríem estar davant la formació d’un fenomen de gran intensitat. També s’observen altres indicis atmosfèrics associats al desenvolupament d’aquest fenomen i és precisament per això que, tal com afirmen els experts, tot indica que El Niño és a punt d’arribar.
“Hem de preparar-nos per a un possible esdeveniment d’El Niño intens, que exacerbarà les sequeres i les pluges intenses en àmplies regions del món i que, a més, incrementarà el risc d’onades de calor tant a terra com a l’oceà durant els pròxims mesos”, afirma Celeste Saulo, secretària general de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM), que també recorda que l’última vegada que es va registrar un fenomen d’aquest tipus a escala global va ser el 2024, un any que es va saldar amb fins a 151 desastres naturals “sense precedents” i amb el rècord de temperatura més alta a escala planetària des que hi ha registres. I tot això perquè, tal com recorden els experts, El Niño és un amplificador d’extrems climàtics, ja que “un oceà i una atmosfera més càlids augmenten la disponibilitat d’energia i humitat per a fenòmens meteorològics extrems com onades de calor i pluges torrencials”.
Mesures de prevenció
Guterres afirma que aquestes previsions s’haurien d’interpretar com una “alerta climàtica” sobre la urgència d’actuar. “L’única resposta eficaç és una acció climàtica a l’altura de la crisi a què ens enfrontem. I això implica acabar amb la dependència dels combustibles fòssils, accelerar la transició cap a les energies renovables, protegir els més vulnerables davant els impactes dels fenòmens climàtics extrems i proporcionar sistemes d’alerta primerenca per a tothom”, sosté el mandatari. En aquesta mateixa línia es posiciona Saulo, que explica que s’estan recopilant dades per ajudar “governs, agències humanitàries i sectors sensibles al clima” de tot el món a anticipar-se als impactes d’aquest fenomen i, sobretot, a reduir les eventuals pèrdues i danys. “Això no ha de ser necessàriament una crida al desastre. Si es prenen mesures, encara som a temps d’evitar els danys més greus”, afirma.
Els experts afirmen que els impactes d’El Niño varien segons la regió. En algunes parts del sud de Sud-amèrica, el sud dels Estats Units, la Banya d’Àfrica i l’Àsia central, aquest fenomen s’associa amb un augment del risc de pluges torrencials i inundacions. En altres zones, com a Centreamèrica, el nord de Sud-amèrica, el Carib, Austràlia, Indonèsia i parts del sud d’Àsia, aquests episodis solen associar-se amb condicions de sequera. A Espanya, així com al conjunt d’Europa, no hi ha indicis clars sobre quin tipus de fenòmens podria impulsar aquest fenomen. Però si una cosa és clara és que, davant un augment global de les temperatures, zones com el Mediterrani esdevenen focus encara més intensos de calor i de fenòmens associats com, per exemple, el risc d’incendis.
