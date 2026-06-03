Fins a 50 litres per metre quadrat: queden hores per a les pluges intenses a Catalunya
El Meteocat ha activat un avís de perill per intensitat de pluja en 30 minuts a l’interior de Catalunya i a Girona
Regió7
Catalunya ha viscut un mes de maig de calor inusual. Gairebé dues setmanes de temperatures altes que han deixat màximes per sobre dels 40 °C en algun punt del país i han batut desenes de rècords de temperatura a tot el territori. Aquest dijous, la calor donarà pas a les pluges a Catalunya, que podrien arribar a descarregar fins a 50 litres per metre quadrat.
Aquest dimecres, les temperatures ja es troben en descens a Catalunya malgrat el cel poc ennuvolat, excepte un ascens de les màximes al Pirineu occidental. Hi ha vent fluix que podria ser puntualment moderat a l’Empordà i al terç sud, sense descartar ratxes molt fortes en zones exposades de Tarragona.
Avís per intensitat de pluja
De cara a dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat un avís de perill per intensitat de pluja a l’interior de Catalunya i a Girona (Bages, Anoia, Lluçanès, Berguedà, Osona, Moianès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Selva, Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa i Ripollès).
En tota aquesta zona, les pluges podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A més, els ruixats podran anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa.
L’AEMET (Agència Estatal de Meteorologia) també ha activat un avís groc a la costa de l’Empordà i Girona per fort onatge. El vent del nord i nord-est rondarà els 50 i 60 km/h i les onades poden arribar als tres metres.
Grans cumulonimbus
Aquest episodi de pluges es deu a l’arribada de grans cumulonimbus a Catalunya, el núvol de tempesta per excel·lència, portador de fenòmens meteorològics com el vent, la pluja, la calamarsa o els llamps i trons.
Les zones que més notaran aquest ambient inestable seran l’interior de Barcelona i Girona, així com la província de Castelló. Ja divendres, les pluges es podran estendre a València i Alacant.
- El carter de Manresa a qui han donat l'alta tot i repartir amb moto i anar amb crossa: «Estic vulnerable i ara, per postres, em tiren pel barranc»
- Tenir un pis ja no vol dir ser ric: l’avís de Niño Becerra sobre l’habitatge
- Penélope Cruz, Javier Bardem i fins i tot Messi: aquesta platja de Catalunya és la preferida de molts famosos per desconnectar i relaxar-se
- Per què aquesta beguda morada podria substituir el matxa i el cafè?
- S'aproxima un nou episodi de ruixats: la Catalunya central, principal afectada
- Manresa serà l'escenari del rodatge de la sèrie de Netflix 'Los niños del Brasil': Jeremy Strong caçarà nazis
- Confirmada la condemna a 6 anys de presó per un massatgista de Sant Joan per agressió sexual a una clienta de 18 anys
- La via menys coneguda per entrar a La Meva Salut: què et permet fer el certificat digital?