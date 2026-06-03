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Fins a 50 litres per metre quadrat: queden hores per a les pluges intenses a Catalunya

El Meteocat ha activat un avís de perill per intensitat de pluja en 30 minuts a l’interior de Catalunya i a Girona

Gent passejant sota la pluja

Gent passejant sota la pluja / EPC

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Regió7

Barcelona

Catalunya ha viscut un mes de maig de calor inusual. Gairebé dues setmanes de temperatures altes que han deixat màximes per sobre dels 40 °C en algun punt del país i han batut desenes de rècords de temperatura a tot el territori. Aquest dijous, la calor donarà pas a les pluges a Catalunya, que podrien arribar a descarregar fins a 50 litres per metre quadrat.

Aquest dimecres, les temperatures ja es troben en descens a Catalunya malgrat el cel poc ennuvolat, excepte un ascens de les màximes al Pirineu occidental. Hi ha vent fluix que podria ser puntualment moderat a l’Empordà i al terç sud, sense descartar ratxes molt fortes en zones exposades de Tarragona.

Avís per intensitat de pluja

De cara a dijous, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat un avís de perill per intensitat de pluja a l’interior de Catalunya i a Girona (Bages, Anoia, Lluçanès, Berguedà, Osona, Moianès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Selva, Gironès, Pla de l’Estany, Garrotxa i Ripollès).

En tota aquesta zona, les pluges podrien acumular més de 20 litres per metre quadrat en només mitja hora. A més, els ruixats podran anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa.

L’AEMET (Agència Estatal de Meteorologia) també ha activat un avís groc a la costa de l’Empordà i Girona per fort onatge. El vent del nord i nord-est rondarà els 50 i 60 km/h i les onades poden arribar als tres metres.

Grans cumulonimbus

Aquest episodi de pluges es deu a l’arribada de grans cumulonimbus a Catalunya, el núvol de tempesta per excel·lència, portador de fenòmens meteorològics com el vent, la pluja, la calamarsa o els llamps i trons.

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Les zones que més notaran aquest ambient inestable seran l’interior de Barcelona i Girona, així com la província de Castelló. Ja divendres, les pluges es podran estendre a València i Alacant.

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