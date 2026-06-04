Protecció Civil activa l'alerta de l'Inuncat per pluges intenses a la Catalunya central
Els xàfecs poden superar els 20 l/m² en 30 minuts al Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès i Baix Llobregat
ACN
Protecció Civil ha activat aquest dijous al migdia el Pla especial per risc d'inundacions de Catalunya (INUNCAT) en fase d'alerta davant la previsió de pluges intenses que afectaran bona part del país a partir del migdia i durant les pròximes hores, sobretot algunes comarques de la Catalunya central.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de calamarsa o pedra. El període de major intensitat es preveu entre aquest dijous a les 14 h i divendres a les 8 h, amb un grau de perill màxim de 4 sobre 6.
A les comarques centrals, especialment al Bages, Berguedà, Lluçanès, Moianès i també al Baix Llobregat, es demana extremar la precaució. Hi ha la possibilitat de superar els 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts. A més, al Berguedà i al Lluçanès es poden acumular més de 60 litres per metre quadrat en tres hores, sobretot durant la tarda.
Les precipitacions poden ser localment molt intenses i anar acompanyades de fenòmens de temps violent, fet que podria provocar incidències puntuals a la xarxa viària i crescudes sobtades de rieres i torrents.
Davant d'aquest escenari, Protecció Civil recomana seguir l'evolució de les previsions meteorològiques i evitar qualsevol activitat a prop de rius, rieres i barrancs. També recorda que no s'han de travessar zones inundables ni cursos d'aigua, encara que aparentment portin poca aigua, ja que una crescuda sobtada pot comportar un risc molt elevat.
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