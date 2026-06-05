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El temps

Catalunya viu la primavera més càlida des que se’n tenen dades

Els registres constaten una anomalia de temperatura de més d’1ºC per sobre de la mitjana climàtica. També ha sigut més seca de l’habitual.

La situació als embassaments és bona i hi ha aigua per a «dos estius més», diu Paneque

Vista de la platja de la Barceloneta. | FERRAN NADEU

Vista de la platja de la Barceloneta. | FERRAN NADEU

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Guillem Costa

Barcelona

Les sensacions ja apuntaven a una de les primaveres més càlides mai recordades. Però ara, les dades recollides pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ho confirmen i situen aquesta primavera com la més calorosa que s’ha registrat mai. Malgrat que l’estiu astronòmic no comença fins al 21 de juny, l’estació meteorològica es considera que va començar l’1 de juny. Per això, el butlletí climàtic del Meteocat ja la defineix com una estació "de rècord".

La temperatura mitjana ha sigut superior a la mitjana climàtica (1991-2020) a tot Catalunya. I en el 95% del territori, els valors han sigut de més d’1 oC del que era habitual. En alguns llocs com a la Noguera, el sud de l’Alt Urgell, la Vall d’Aran, l’Urgell, algunes zones del Garraf i el Solsonès, les temperatures han arribat a superar els +2 oC.

No obstant, a la zona litoral i prelitoral, on els últims anys ja han tingut temperatures molt elevades, la diferència no ha sigut tan accentuada.

El març, quan va començar l’estació, va ser un mes bastant normal quant a la calor: les temperatures van oscil·lar entre els valors habituals de l’època. Però a l’abril, amb l’arribada recurrent d’una massa d’aire càlid procedent de l’Àfrica, tot va canviar. "El determinant ha sigut el mes d’abril, quan va començar a establir-se una temperatura inusual i persistent", detalla Anna Rius, cap de l’equip de Serveis Climàtics del Meteocat. "Després, al maig, es van succeir els rècords de màximes i mínimes", afegeix.

Per arribar a aquesta conclusió, els experts del servei han analitzat les dades de gairebé 200 estacions automàtiques. Després del balanç, es pot afirmar que s’ha superat la primavera del 2023, que era la més càlida fins al moment. S’ha d’assenyalar que la sèrie històrica és de poc més de 30 anys. Tot i així, si s’examinen dades històriques com les de l’Observatori Fabra de Barcelona, que acumula dades de 113 anys, la primavera actual també s’erigeix com la més càlida viscuda mai.

Poques pluges

A la calor s’hi ha afegit també l’absència de pluges. Així com l’hivern va ser una època més plujosa de que és habitual, la primavera d’aquest any ha acumulat menys precipitacions del que indica la mitjana a la major part de Catalunya.

Al 60% del territori, es pot catalogar com a "seca", mentre que en aproximadament el 25%, ha sigut totalment "normal". Només es pot considerar "plujosa" en el 10% de Catalunya (aquí s’inclou la part més oriental del Pirineu i el massís dels Ports).

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La situació als embassaments continua sent realment favorable. S’hi acumulen grans quantitats d’aigua i hi ha "marge per a dos estius més", en paraules de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque.

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