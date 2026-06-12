Cap de setmana amb Dana en aquestes zones: fortes tempestes entre el diumenge i el dimarts
Si aquesta depressió aïllada travessa l'Estat afectaria zones des de Galícia fins a Andalusia, passant per Catalunya
Oriol García Dot
Espanya ha iniciat la setmana amb un panorama meteorològic molt desigual, marcat per la presència d'aire fred en el nord, mentre que el centre i el sud viuen un ambient més càlid del normal per a ser juny. No obstant això, la situació podria canviar dràsticament a finals d'aquesta setmana amb la possible arribada d'una dana, que donaria lloc a tempestes en la major part del territori.
Segons MeteoRed, l'avanç de diversos fronts està afavorint les precipitacions en diferents províncies, sobretot en el nord, on han guanyat intensitat en el nord-est peninsular, amb tempestes puntualment fortes. Davant aquest panorama, es comença a advertir la possible arribada d'una dana que podria provocar canvis meteorològics més significatius el cap de setmana.
Tempestes esteses durant el cap de setmana
El fenomen podria deixar tempestes més esteses i localment molt intenses en àmplies zones, com ara el Pirineu, amb el risc de pluges fortes, calamarsa i ratxes de vent intenses. De fet, s'espera que les principals zones afectades siguin Galícia, part de la serralada Cantàbrica, Zamora, Salamanca i alguns punts d'Extremadura.
Per tant, encara que caldrà anar actualitzant la situació d'aquesta dana, si aquesta depressió aïllada travessa la Península o passa prop de l'Estret, es podria produir un episodi de tempestes més generalitzat i potencialment hostil. S'estima que la situació deixaria fortes precipitacions des d'aquest diumenge fins dimarts que ve, en gran part de la Península Ibèrica, afectant zones des de Galícia fins a uns certs punts d'Andalusia.
- Ni dret ni ADE: aquestes són les carreres amb més feina a Espanya quatre anys després de graduar-se
- Detenen dues persones relacionades amb la mort de Gabriel Morales, trobat al pantà de la Baells
- La no sortida de Diego Ocampo del Kids&Us Manresa cap a Tenerife
- L’abat de Montserrat, Manel Gasch: «És un dels pelegrinatges més importants de la nostra història»
- Una persona ferida després d'una baralla a la Baixada de la Seu de Manresa, amb llançament de torreta inclosa
- Sor Lucía Caram després de saludar Lleó XIV: 'He vist un Papa molt preocupat per la pau
- Una vuitantena d'escoles i instituts de la Catalunya central han aprovat no fer sortides i colònies
- Un cantant de Berga a la Sagrada Família: 'Ens van treure i engabiar perquè no cantéssim els Segadors