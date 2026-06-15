Previsió meteorològica
Les temperatures tornen a pujar a tot Espanya en una setmana marcada per la calor generalitzada i les tempestes a l’interior
Alguns models suggereixen que a partir del cap de setmana es podria iniciar un nou episodi de calor extrema amb valors fins a 10 graus per sobre de la mitjana per a l’època
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Valentina Raffio
Calor i les tempestes. Aquestes són les dues paraules que, segons adverteix l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), marcaran el temps d’aquesta segona quinzena de juny a Espanya. Els pronòstics apunten a un escenari d’ascens progressiu de les temperatures arreu del país durant els pròxims dies que, al seu torn, anirà acompanyat d’episodis de tempesta que podrien ser localment fortes en àmplies zones de l’interior peninsular. Els models comencen a entreveure un augment encara més marcat dels termòmetres a partir del pròxim cap de setmana, quan es podria iniciar un altre episodi de calor extrema amb temperatures per sobre dels 40 graus en diversos punts del sud peninsular.
Els experts afirmen que aquesta setmana estarem sota la influència d’una massa d’aire subtropical que provocarà dos efectes. El primer és la pujada de les temperatures. I el segon és un augment de la inestabilitat atmosfèrica. Segons afirmen els models, aquesta situació farà que a partir del migdia creixin núvols d’evolució que donaran lloc a xàfecs tempestuosos, especialment en àrees de l’interior de la meitat nord peninsular. Les tempestes podran ser localment intenses i estar acompanyades de calamarsa i fortes ratxes de vent, amb més probabilitat a l’altiplà nord, zones muntanyoses i àrees pròximes a l’interior de les comunitats cantàbriques.
Setmana càlida
Aquest dilluns s’espera una jornada càlida amb tempestes que afectaran principalment l’interior de la meitat nord, tot i que també podran aparèixer en punts del centre i de l’est peninsular. Les temperatures màximes baixaran lleugerament al Cantàbric i algunes zones interiors a causa de la nuvolositat, però tot i així se superaran els 36 graus a la vall de l’Ebre i al sud-est peninsular. Dimarts continuarà la situació de calor i d’inestabilitat, tot i que amb tempestes previsiblement menys extenses i intenses. Mentrestant, la calor començarà a guanyar terreny al sud i a les Balears. S’esperen màximes de fins a 35 graus a l’interior de Mallorca i de més de 36 graus a les valls de l’Ebre, el Guadiana i el Guadalquivir.
Tot apunta que dimecres marcarà un punt d’inflexió amb una pujada generalitzada de les temperatures. Les nits començaran a ser especialment càlides, amb mínimes superiors als 20 graus en àmplies zones de la vall de l’Ebre, la costa mediterrània, el centre i la meitat sud peninsular. Durant la tarda s’arribarà a entre 30 i 32 graus al sud de Galícia, entre 32 i 34 graus a l’altiplà nord, a entre 34 i 36 graus al nord-est, la zona centre i bona part del sud, fins a 38 graus a Saragossa i Sevilla i al voltant de 39 graus o més a Badajoz i Còrdova.
La situació amb prou feines canviarà durant la segona meitat de la setmana. El cel es mantindrà generalment poc ennuvolat, tot i que les tempestes d’evolució diürna tornaran a aparèixer en zones de l’interior del nord peninsular. Les temperatures continuaran sent pròpies de ple estiu amb més de 30-32 graus al sud de Galícia i gran part de Castella i Lleó, al voltant de 34 graus a la zona centre i a Mallorca i més de 36 graus a les valls de l’Ebre, el Guadiana i el Guadalquivir. Al terç nord peninsular, les màximes estaran entre 5 i 10 graus per sobre dels valors normals per a mitjans de juny.
Els pronòstics apunten que durant el cap de setmana que ve es podria produir una nova pujada de les temperatures, que donarà lloc a un episodi de calor molt intens i generalitzat. Els escenaris més probables contemplen més de 35 graus en gran part del territori i entre 38 i 40 graus a nombroses zones de l’interior. També s’esperen nits tropicals i fins i tot tòrrides, amb mínimes que podrien no baixar de 23 a 25 graus en alguns punts. No obstant, els meteoròlegs adverteixen que encara és aviat per determinar la intensitat definitiva de l’episodi, la durada i si arribarà a complir els criteris oficials per ser considerat un episodi de calor extrema.
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