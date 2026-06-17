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Catalunya activa el primer avís per onada de calor de l’any: els termòmetres es dispararan a partir de diumenge

Els models apunten que aquest episodi s’allargarà com a mínim fins dimarts i deixarà valors especialment elevats a l’interior

Día de calor a la platja de Barcelona

Día de calor a la platja de Barcelona / Ferran Nadeu

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Valentina Raffio

Barcelona

Per primera vegada en el que portem d’any, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per altes temperatures davant l’arribada de la primera onada de calor de l’estiu. Els models apunten que aquest episodi començarà diumenge vinent i es mantindrà, com a mínim, fins dimarts, tot i que hi ha la possibilitat que s’allargui encara més. A Catalunya s’espera una pujada dràstica de les temperatures a tot el territori i màximes especialment elevades a les zones de l’interior, on fins i tot es podrien fregar els 40 graus. De moment, tot apunta que aquest episodi serà especialment intens. Per això, tal com recorden els especialistes, cal reforçar tots els protocols per protegir la població de la calor i, sobretot, preservar els col·lectius més vulnerables de les altes temperatures.

Tot apunta que d’aquí a pocs dies viurem la primera gran onada de calor de l’estiu. Al maig es va viure un episodi d’altes temperatures que es va allargar durant diverses setmanes però que, almenys en el cas d’Espanya, mai no va arribar a complir els requisits tècnics per ser considerat una onada de calor. Ja aleshores es van registrar augments de temperatura de fins a 15 graus respecte dels valors habituals per a l’època, es van superar els 40 graus en diversos punts del país i es van batre desenes de rècords de temperatura.

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Per ara, segons indiquen els primers models, aquesta primera onada de calor de l’any es perfila com a especialment intensa. Tot i això, tal com adverteixen els meteoròlegs, caldrà esperar els pròxims butlletins per entendre l’abast real d’aquest fenomen.

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