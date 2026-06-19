Avís del Meteocat per Sant Joan: podria coincidir amb la primera onada de calor
Durant la pròxima setmana es podrien assolir temperatures superiors als 40 °C
Andrea Valenzuela García
Sant Joan és una data marcada al calendari per a moltes localitats costaneres, que celebren la revetlla del que es considera la nit més curta de l’any amb fogueres a la platja, una activitat que, per raons òbvies, no es pot fer amb pluja. És per això que preocupa el temps que farà aquella nit, i Catalunya no n’és una excepció.
Primeres previsions
Les previsions meteorològiques no tenen una fiabilitat total fins poques hores abans, però ja hi ha prediccions primerenques que indiquen que, durant l’inici de l’estiu astronòmic, hi haurà una dinàmica estiuenca consolidada a Catalunya, amb tot el que això comporta. Fins i tot el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha anunciat que podria coincidir amb la primera onada de calor de 2026.
Després d’un mes de juny marcat per episodis reiterats de pluja, els pronòstics de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) apunten que, durant la pròxima setmana —del 22 al 28 de juny—, l’episodi de calor continuarà a Catalunya, amb valors als termòmetres per sobre dels 30 ºC a tot el territori, que podrien disparar-se fins als 42 ºC en algunes zones. A més, la tendència no es mostra especialment plujosa.
Preavís de perill per calor intensa
Per Sant Joan s’espera la configuració d’un anticicló que podria començar a formar-se ja aquest dissabte, de manera que les altes pressions en altura podrien dominar el territori català. Això provocarà un ascens significatiu de les temperatures durant els dies següents, derivant en una possible onada de calor.
Fins i tot el Meteocat ha activat un preavís de situació meteorològica de perill per calor intensa fins dimarts (revetlla de Sant Joan), que afectarà especialment les zones de l’interior de Catalunya.
Cal tenir en compte que, per considerar-se onada de calor, cal registrar temperatures anormalment elevades durant un període prolongat d’almenys tres dies consecutius. Això indica que, si no s’allarga l’advertiment del Meteocat, dimecres 24 de juny les temperatures podrien baixar lleugerament.
Pronòstic per a Sant Joan
Tanmateix, tot indica que la jornada de Sant Joan serà especialment calorosa: es podrien donar nits tropicals —compte, no confondre amb nits tòrrides o nits infernals— a tot el territori i, tot i que no es descarten precipitacions puntuals, la probabilitat de pluja serà molt baixa.
Concretament, la previsió meteorològica a llarg termini del Meteocat a la ciutat de Barcelona anticipa una probabilitat de pluja d’un 8% per a aquell dia, mentre que l’Aemet preveu temperatures màximes de 32 ºC i mínimes de 24 ºC.
A la ciutat de Girona, el dia de Sant Joan la probabilitat de pluja se situa al voltant d’un 9%, amb una màxima de fins a 39 ºC i una mínima de 23 ºC.
Pel que fa a la ciutat de Tarragona, la probabilitat de precipitacions és menor que a les anteriors: un 4%. I els termòmetres podrien registrar valors màxims de 32 ºC i mínims de 22 ºC.
Finalment, a la província de Lleida probablement es donaran els contrastos més grans entre comarques: a la ciutat de Lleida hi ha una probabilitat de pluja d’un 9% i s’esperen temperatures màximes de 42 ºC i mínimes de 23 ºC; mentre que a les comarques pirinenques la probabilitat de precipitacions puja fins al 30% i els valors baixen a màximes de 27 ºC i mínimes de 12 ºC.
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