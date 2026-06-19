El Meteocat emet un avís de perill per calor: s'esperen màximes de fins a 40ºC aquest diumenge
La situació es podrà allargar com a mínim fins dimarts i tindria el seu punt àlgid dilluns
ACN
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès per diumenge el primer avís de situació meteorològica de perill per calor de l'any. Tot i que la calor serà general a tot el país a partir del cap de setmana, les zones on es podrà superar el llindar seran les de l'interior, especialment Ponent, on es preveu que s'arribi als 40 °C. Aquesta situació es podrà allargar, com a mínim, fins dimarts, i tindrà el seu punt àlgid dilluns. A més, les nits també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20°C en molts sectors, i podran superar els 25 en alguns punts del litoral i prelitoral. El Meteocat ha alertat que aquesta situació es veurà agreujada per l'arribada de pols en suspensió, que podria afavorir les nits tropicals i tòrrides.
"Estem davant la primera onada de calor de l'estiu, sobretot a l'interior, ja que esperem la superació dels llindars com a mínim entre diumenge i dimarts", ha explicat el cap de l'àrea de Predicció, Santi Segalà.
Nous criteris per determinar un avís per calor
El Meteocat ha destacat que l'avís per diumenge és el primer que es regeix pels nous criteris d'avís per calor. Des d'aquest juny, d'acord amb els departaments de Salut, Treball i Interior, s'han actualitzat els llindars que utilitza el Meteocat per emetre els avisos de situació meteorològica de perill per calor intensa amb l'objectiu d'adaptar-los millor a l'evolució climàtica a Catalunya. La principal novetat és que la temperatura llindar de cada punt del país es calcularà a partir dels últims 15 anys de dades meteorològiques, en lloc dels 10 utilitzats fins ara. A més, en aquells punts de Catalunya com Vinebre, Temps o Ascó, on el llindar calculat podria resultar molt elevat per l'alta temperatura que s'hi dona a l'estiu, s'estableix un llindar topall de 40 graus, malgrat que els càlculs habituals podrien establir temperatures superiors.
Paral·lelament, es treballa en una revisió més àmplia del sistema d'avisos per calor per analitzar com s'han d'adaptar a l'actual context de canvi climàtic, amb una anàlisi profunda de les dades de salut, mortalitat i la seva relació amb la temperatura, o la possible incorporació dels mesos de maig i setembre al període habitual d'estiu per les implicacions que pot tenir sobre la salut de les persones. En aquest grup de treball hi participen, entre d'altres, els membres del 'Pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut (POCS)' de la Generalitat, coordinat per l'Àgència de Salut Pública de Catalunya i el Servei Català de Salut.
Càlcul dels llindars
Els avisos de calor intensa es basen en llindars específics per a cada punt del país, calculats a partir de les temperatures màximes observades històricament, amb dades dels darrers 15 anys. Aquests avisos no es basen en una temperatura fixa a tot Catalunya, sinó a allò que és inusual a cada zona. "Cada valor indica fins a quin punt aquella temperatura és poc habitual a cada lloc, i per això cal avisar la població que hi viu", explica Segalà.
Per determinar-ho, el Meteocat compara la temperatura prevista durant un episodi de calor amb les temperatures registrades durant els estius dels últims anys en aquell mateix indret. El llindar d'avís correspon a un càlcul del 2% dels dies més calorosos observats en aquesta sèrie d'anys i fixa el llindar entre els valors més alts de la sèrie. A la pràctica, això vol dir que els avisos s'activen quan es preveuen temperatures que només es donen en una petita part dels dies d'estiu.
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