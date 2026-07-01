L'Aemet adverteix de l'arribada d'«un episodi de temperatures molt altes» que podria convertir-se en una nova onada de calor a partir de dissabte
Els models apunten que les temperatures començaran a pujar entre divendres i dissabte i s'intensificaran de cara al cap de setmana, quan s'esperen màximes de fins a 44 graus en diversos punts del país
Valentina Raffio
No ha passat ni una setmana des de la primera onada de calor de l'estiu a l'Estat i tot indica que ja arriba la segona. L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha emès una nota informativa advertint de l'arribada d'«un episodi de temperatures molt altes» a partir de divendres que podria convertir-se en una nova onada de calor de cara al cap de setmana. Els models apunten que durant aquest episodi es podrien registrar temperatures fins a 10 graus per sobre del que és habitual i màximes de fins a 44 graus en diversos punts del país. Tot indica que aquest episodi començarà entre divendres i dissabte, agafarà força al llarg del cap de setmana i s'allargarà, com a mínim, fins dimecres de la setmana vinent. Tot i això, segons expliquen els experts, encara hi ha molta incertesa sobre com evolucionarà aquest episodi i sobre la intensitat que podria arribar a assolir.
Els meteoròlegs apunten que els pròxims dies s'espera una situació atmosfèrica estable que afavorirà l'arribada i la persistència d'una massa d'aire molt càlid sobre la península Ibèrica. La combinació d'un potent anticicló i una DANA situada a l'oest de la península impulsarà l'aire calent cap al nord i provocarà un augment molt marcat de les temperatures a tot el territori. Els models indiquen que tot això, sumat a la forta insolació pròpia d'aquestes dates, donarà lloc a un episodi de temperatures molt altes, especialment a les valls i a les zones de l'interior peninsular. També s'espera un increment molt destacat dels termòmetres a gran part del continent europeu, sobretot a França, Itàlia i Alemanya. Segons suggereixen alguns mapes, en aquests països es podrien registrar temperatures tan elevades com al nord d'Àfrica.
Previsió meteorològica
L'Aemet apunta que a partir de divendres les temperatures aniran augmentant de manera progressiva a Espanya. Dissabte ja es podran assolir entre 36 i 38 graus en zones com les valls de l'Ebre i del Miño, mentre que al sud-oest peninsular es registraran entre 38 i 40 graus, superant-se aquesta xifra a les valls del Tajo, del Guadiana i del Guadalquivir. Si es confirmen els pronòstics, diumenge la calor s'intensificarà encara més, amb màximes properes als 40 graus a l'interior de Galícia i a la vall de l'Ebre, i superiors als 42 graus a les valls del Guadiana i del Guadalquivir. Per aleshores, apunten els experts, es podrien superar els llindars tècnics considerats per classificar oficialment l'episodi com una onada de calor.
Els experts afirmen que a partir de dilluns augmenta la incertesa, tot i que l'escenari més probable apunta que la calor continuarà estenent-se cap a l'est, el sud i les Balears, amb temperatures de fins a 38 graus en àmplies zones de la Manxa, la Meseta Nord, l'interior del sud-est i Mallorca. Als principals eixos fluvials, les màximes se situaran entre els 40 i els 42 graus, i fins i tot es podrien assolir els 44 graus en alguns punts de les valls del Guadiana i del Guadalquivir. Els models apunten que, de moment, l'escenari més probable indica que a partir de dimecres les temperatures començaran a baixar al centre i al nord peninsular, mentre que al sud la calor es podria mantenir en valors elevats. Els meteoròlegs assenyalen que encara és aviat per confirmar la durada i la intensitat d'aquest episodi.
L'Aemet adverteix que, amb l'arribada d'aquest episodi de calor, es preveu un risc important durant les hores centrals del dia, especialment per a les persones que facin activitats a l'aire lliure i per als col·lectius més vulnerables, com ara la gent gran o les persones que pateixen malalties cardiovasculars. A més, en moltes zones les nits també seran molt càlides, fet que dificultarà el descans i augmentarà l'impacte de la calor sobre la salut. Un altre dels factors que cal tenir en compte és el possible augment del risc d'incendis forestals, sobretot per la possible formació de tempestes seques en àrees de muntanya que podrien descarregar llamps i, en alguns casos, originar focs en espais naturals.
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