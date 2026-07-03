La segona onada de calor ja té data: aquests seran els dies més durs
El Meteocat preveu que els termòmetres de la Catalunya interior es tornin a enfilar per sobre dels 40 graus
Catalunya es prepara per viure la segona onada de calor d'aquest estiu 2026, que tornarà a enfilar els termòmetres per sobre dels 40 graus a la Plana de Lleida i en punts de la Catalunya central. A la resta, Pirineu inclòs, pujaran per sobre dels 35 graus.
Per aquest motiu, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès els primers avisos de perill per calor. El cap de l'àrea de predicció de l'ens, Santi Segalà, ha advertit que l'arribada a partir de diumenge, 5 de juliol, d'una nova massa d'aire molt càlid procedent del nord d'Àfrica abraçarà bona part de la Mediterrània occidental i generarà aquesta segona onada de calor fins dimecres, dia 8.
En la primera onada, a finals de juny, a Artés es va arribar als 41,4 graus i Cardona, als 40,4. I en aquesta segona, els dos dies més complicats i amb calor generalitzada seran el dilluns i el dimarts, 6 i 7 de juliol, amb previsió de repetir xifres com les del juny. Quant a les nits, també seran caloroses, amb mínimes que no baixaran dels 20 graus en molts sectors de Catalunya (nits tropicals), i, fins i tot, tornaran a quedar per sobre dels 25 graus en alguns punts del litoral i prelitoral (nits tòrrides).
La calor no se n'anirà
Tot i que l'onada en si només durarà quatre dies, Santi Segalà alerta que la calor intensa no marxarà. “Encara que acabem traient l'etiqueta d'onada de calor a partir de dimecres a aquest nou episodi calorós, els models indiquen que la temperatura es mantindrà per sobre de la mitjana climàtica fins a mitjans de juliol”, apunta.
La calor extrema suposa un risc per a les persones vulnerables. Segons calcula el Sistema de Monitoratge de la Mortalitat diària (MoMo), al llarg del mes de juny, s’haurien produït almenys 218 morts prematures atribuïbles a les altes temperatures a Catalunya.
- L’home desaparegut a Callús va arribar molt alterat a la masia on es feia el retir
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961
- Google Maps i Waze obliguen als Mossos a canviar els controls a la carretera: 'Quan portes deu minuts tothom s'avisa
- El desaparegut a Callús és Braulio Gómez Delgado, veí d'El Viso
- La policia deté un home per fotografiar amb el mòbil noies a la piscina de Sant Joan de Vilatorrada
- Adeu als mosquits i a les picades: 4 remeis casolans que et salvaran aquest estiu
- «Volíem crear una botiga que oferís una experiència, no només un espai bonic»
- Althaia atén cada any 500 ictus i tan sols el 10% s'han de derivar a Barcelona