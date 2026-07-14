La prèvia a un dimecres infernal: els termòmetres freguen aquest dimarts els 39 graus a la Catalunya central
Les temperatures s'acosten als 40 graus en l'avantsala del pitjor dia de l'episodi de calor a Catalunya
La tercera onada de calor enfila el seu punt àlgid, prevista per a aquest dimecres. Mentrestant, les temperatures tòrrides d'aquest dimarts han convertit sortir al carrer en tot un repte a la Catalunya central. Les màximes han fregat els 39 graus en diversos punts com Organyà o Solsona, on s'han arribat als 38,9 i 38,6 respectivament. Les comarques centrals viuen així l'avantsala d'una de les jornades més sufocants de l'estiu.
Fer qualsevol activitat a l'aire lliure s'ha convertit en una missió complicada aquest dimarts a Catalunya, on l'onada de calor ja deixa entreveure que el pitjor de l'episodi encara ha d'arribar. Els termòmetres s'han disparat arreu del país, amb registres especialment destacats a les comarques de l'àmbit de cobertura de Regió7. Organyà ha registrat la sisena temperatura més alta de la jornada a Catalunya segons el Servei Metrològic de Catalunya (SMC), amb 38,9 graus, mentre que Solsona, amb 38,6, s'ha situat en novena posició. No s'hi ha quedat gaire lluny Oliana, on s'han assolit els 38,4 graus.
Els termòmetres han marcat temperatures notablement sufocants en altres punts de la regió com la Seu d'Urgell o Lladurs (37,8), Cardona (37,2), Artés (36,8) o Sant Salvador de Guardiola (36,3). La calor també s'ha fet insuportable en altres punts com Castellnou de Bages (35,9) o Balsareny (35,8). Segons els registres de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), la calor ha estat lleugerament menys intensa a Manresa (34,7), Berga (34,5) i Moià.
El pitjor, dimecres
Meteocat ja ha activat l'alerta per altes temperatures a tot el territori català des de la matinada d'aquest dimecres, quan s’han activat avisos de nivell groc i taronja per calor nocturna, així com durant el dia, quan gairebé totes les comarques catalanes estaran en avís per temperatures extremes. Els avisos més severs es concentren a partir de la tarda de dimecres davant la previsió de màximes de més de 40 graus en gran part del territori i xifres fins i tot per sobre dels 42 en alguns punts.
A la Catalunya Central, Protecció Civil ha activat l'alerta per perill alt de temperatures tòrrides a partir del migdia al Bages, l'Anoia i el Moianès. A la resta de comarques, excepte a la Cerdanya, l'avís baixarà a nivell groc (moderat).
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