El pic de l'onada de calor deixa al Bages la segona temperatura més alta de Catalunya
Sant Salvador de Guardiola arriba als 41,9 graus, el segon valor més elevat només per darrere d'Anglés
Les prediccions no han fallat i aquest dimecres s’ha viscut una jornada de calor extrema. L’augment de les temperatures ha deixat el segon registre més elevat de Catalunya al Bages: Sant Salvador de Guardiola ha assolit els 41,9 graus, només per darrere d’Anglès, on els termòmetres han arribat als 42,4.
A diferència d’aquest dimarts, cap altre municipi de les comarques de l’àmbit de cobertura de Regió7 figura entre els deu registres més elevats de la jornada. Tot i això, les temperatures han continuat sent extremes i han convertit qualsevol activitat a l’aire lliure en tot un repte, especialment al Bages i a l’Anoia, on el nivell d’alerta per calor és més elevat. Després de Sant Salvador de Guardiola, els registres més destacats s’han produït, segons el Servei Català de Meteorologia i l'AEMET, a Manresa, Castellnou de Bages i Cardona, on els termòmetres s’han enfilat fins als 39,8 graus, quedant molt a prop de la barrera dels 40.
Els mercuris han marcat valors especialment elevats en altres punts com Òdena (39,7) o Guardiola de Berguedà (38,6). Tampoc s'hi han quedat gaire lluny Organyà (38,6), Solsona (38,1) i Lladurs (38). Ja per sota del llindar dels 38 graus, l'onada de calor també s'ha fet notar en altres municipis com la Seu d'Urgell, on s'han arribat als 37,9 graus; Oliana, amb 37,2; Berga, amb 36,6 i Moià, amb 35,8.
Una nit complicada i una nova onada a la vista
Les previsions apunten que aquest dimecres les temperatures haurien assolit el seu punt màxim en l’actual onada de calor. La matinada ja ha estat l’avantsala d’una jornada marcada pels ventiladors i els aparells d’aire condicionat funcionant a ple rendiment, amb una nit tropical en què les temperatures no han baixat dels 24 graus. Tot i que s'espera que la calor doni una petita treva -com a mínim, les temperatures infernals-, podria tornar amb força aquest cap de setmana.
L’AEMET adverteix de l’arribada d’un altre episodi d’altes temperatures que començarà dissabte i s’allargarà durant bona part de la setmana vinent. De moment, el fenomen encara no ha adquirit la categoria d’onada de calor, però no es descarta que més endavant, a mesura que s’acosti la data i els models meteorològics es vagin afinant, acabi sent catalogat com a tal.
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