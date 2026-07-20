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Cinc municipis del Solsonès i tres de l'Alt Urgell en alerta de nivell 4 al Pla Alfa

Ribera Salada es troba amb l'accés restringit per aquest episòdi climàtic

Un agent rural observant la superfície cremada en un incendi

Un agent rural observant la superfície cremada en un incendi / Àlex Recolons

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Jordi Torres Cusidó

ACN

Manresa

El nivell 4 del Pla Alfa està activat en 37 municipis de set comarques, entre els quals hi ha tres municipis de l'Alt Urgell i cinc del Solsonès, aquest dilluns. Els municipis afectats per aquesta alerta al Solsonès són Biosca, Castellar de la Ribera, Lladurs, Pinell del Solsonès i Torà. I els tres municipis de l'Alt Urgell sota perill extrem d'incendi són Bassella, Coll de Nargó i Peramola.

Per altra banda, l'espai natural de la Ribera Salada continua restringit, juntament amb els de la Baronia de Rialb i Montmell-Marmellar.

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Pel que fa a les zones en nivell 3 per perill molt alt, hi ha 235 municipis de 23 comarques. Aquest diumenge van ser 21 els municipis en el nivell 4 i 177 en el nivell 3, i els mateixos espais naturals amb restriccions.

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