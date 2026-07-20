Cinc municipis del Solsonès i tres de l'Alt Urgell en alerta de nivell 4 al Pla Alfa
Ribera Salada es troba amb l'accés restringit per aquest episòdi climàtic
ACN
El nivell 4 del Pla Alfa està activat en 37 municipis de set comarques, entre els quals hi ha tres municipis de l'Alt Urgell i cinc del Solsonès, aquest dilluns. Els municipis afectats per aquesta alerta al Solsonès són Biosca, Castellar de la Ribera, Lladurs, Pinell del Solsonès i Torà. I els tres municipis de l'Alt Urgell sota perill extrem d'incendi són Bassella, Coll de Nargó i Peramola.
Per altra banda, l'espai natural de la Ribera Salada continua restringit, juntament amb els de la Baronia de Rialb i Montmell-Marmellar.
Pel que fa a les zones en nivell 3 per perill molt alt, hi ha 235 municipis de 23 comarques. Aquest diumenge van ser 21 els municipis en el nivell 4 i 177 en el nivell 3, i els mateixos espais naturals amb restriccions.
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