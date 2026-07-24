Alerta per forts ruixats aquest dissabte a tres comarques de la Catalunya central
S'esperen acumulacions de més de 20 l/m2 al Berguedà, Lluçanès i Moianès
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Regió7
Manresa
S'acosta un nou episodi de ruixats que afectarà el nord de la Catalunya central i bona part de les comarques gironines aquest cap de setmana. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja, amb especial afectació al Berguedà, Lluçanès i Moianès, en el cas de les comarques de casa nostra.
L'episodi començarà dissabte a les 14 hores i podria allargar-se fins a primera hora de diumenge al matí. Les precipitacions podrien deixar més de 20 l/m2 en mitja hora.
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