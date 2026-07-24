Previsió meteorològica
Un canvi de temps posarà fi a l’onada de calor a Espanya i donarà un breu respir abans d’una nova pujada de les temperatures
Els models apunten que les temperatures podrien baixar entre 5 i 8 graus en les pròximes hores i després, a partir de diumenge, podrien tornar a repuntar en gran part del país
Valentina Raffio
Espanya afronta un canvi de temps que posarà fi a la intensa onada de calor que ha afectat bona part del país durant els últims dies. Després d’una setmana marcada per les altes temperatures i un dijous en què es van vorejar els 45 graus en diversos punts del país, l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) adverteix que aquest tercer episodi de calor extrema de l’estiu començarà a remetre de forma progressiva a partir de divendres. Durant aquesta jornada, tot i que en alguns punts de l’est peninsular continuaran registrant-se màximes per sobre dels 40 graus, sobretot a la Regió de Múrcia, a la resta del territori peninsular s’espera un descens tèrmic marcat que podria deixar valors entre 5 i 8 graus per sota del registrat en els últims dies. Els models apunten que aquest alleujament tèrmic serà només temporal perquè a partir de diumenge s’espera un altre repunt dels termòmetres que s’allargarà durant la setmana que ve.
Els experts adverteixen que, a curt termini, aquest canvi en les temperatures arribarà acompanyat d’un augment de la inestabilitat atmosfèrica. Entre divendres i dissabte s’esperen xàfecs i tempestes fortes a Catalunya, Galícia, Astúries, Aragó i el País Valencià, amb possibilitat de calamarsa i ratxes molt fortes de vent. Aquest cap de setmana hi ha avisos per pluges i tempestes a l’Aragó, Astúries, Catalunya i Galícia davant la previsió que, en alguns punts, els xàfecs deixin més de 30 litres per metre quadrat. A Catalunya, Meteocat ha activat diversos avisos de nivell groc a la província de Girona i Tarragona davant la possible arribada de pluges amb caràcter torrencial que podrien descarregar grans quantitats d’aigua en poc temps.
Tot apunta que els termòmetres començaran a relaxar-se aquest divendres. Dissabte, la davallada de les temperatures s'estendrà a bona part del país. Les temperatures baixaran de forma notable en la major part d’Espanya, tret de la costa mediterrània, on fins i tot podrien pujar. A l’extrem oriental de la Península, les Balears i el sud d’Andalusia encara se superaran els 35 graus, però en àmplies zones del centre i del sud les màximes quedaran entorn dels 32. Seran valors baixos per a l’època de l’any, especialment tenint en compte la calor excepcional dels dies anteriors. A més, dissabte augmentarà la inestabilitat amb l’arribada d’un front que deixarà cel ennuvolat, pluges i xàfecs al nord peninsular. Aquestes precipitacions podran anar acompanyades de tempestes, amb intensitat forta al terç nord, calamarsa i fins i tot episodis molt forts al Cantàbric Oriental.
Nou repunt de les temperatures
Diumenge arribarà una estabilització progressiva del temps. El cel estarà, en general, serè o poc ennuvolat, tot i que a la tarda encara es podran registrar precipitacions al Cantàbric i tempestes localment fortes a Catalunya, que també podrien afectar altres punts de l'est peninsular i les Balears. Aquell dia es completarà el descens tèrmic al Mediterrani i les Balears, on les temperatures tornaran a valors normals després de l’episodi de calor intensa. No obstant, a la resta del país començarà ja un nou ascens que continuarà durant els dies posteriors. Les temperatures superaran els 32 graus al nord-est i al centre de la Península, mentre que a Extremadura, Andalusia i la Regió de Múrcia es mouran entre els 34 i els 36 graus.
Els models apunten que la baixada de temperatures del cap de setmana serà únicament una pausa dins d’una tendència encara marcada per la calor. A partir de dilluns, amb temps estable de nou, el més probable és que les temperatures pujaran de manera generalitzada, amb un ascens especialment acusat al nord peninsular. Dilluns ja se superaran els 34 i fa 36 graus en àmplies zones del nord-est, centre i sud de la Península, mentre que a les valls del Tajo, Guadiana i Guadalquivir es podrien arribar als 40 graus. La tendència continuarà durant dimarts i dimecres, quan, si es compleixen les previsions, tornaran a superar-se els 38 graus de forma generalitzada al nord, tret del Cantàbric, i els 40 graus en àmplies zones del centre i sud.
La calor també es farà notar durant la nit, amb temperatures mínimes molt elevades. En àmplies zones, especialment de l'est i del sud peninsular, les temperatures no baixaran dels 24 graus, fet que tornarà a deixar nits molt càlides i dificultarà la recuperació tèrmica. Durant aquesta nova fase de calor les precipitacions seran escasses, limitant-se principalment a pluges febles al Cantàbric i a possibles tempestes aïllades en punts de l’est peninsular. A més, després del descens temporal del perill d’incendis durant el cap de setmana, la tornada de la calor intensa podria provocar un nou augment del risc.
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