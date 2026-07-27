Una cúpula de calor tornarà a disparar les temperatures a Catalunya: fins a 40 graus o més
El Servei Meteorològic de Catalunya emet el primer avís de perill per calor per dimecres, afectant especialment les comarques de Ponent
Quarta onada de calor a la vista. Les temperatures aniran en augment al llarg d'aquesta darrera setmana de juliol a Catalunya i els termòmetres podrien tornar a superar els 40 graus després d'uns quants dies de màximes contingudes. El canvi es començarà a notar ja demà, dimarts, i per dimecres ja hi ha el primer avís de situació de perill per calor del Servei Meteorològic de Catalunya. Aquest, afectarà les comarques de Ponent, de 14 a 20 h.
El responsable d'aquesta situació serà una nova cúpula de calor, segons els experts: les altes pressions afavoriran que s'acumuli aire càlid sobre la península Ibèrica durant uns quants dies i això dispararà els termòmetres. Segons el portal Meteored, en algunes zones d'Espanya es podria arribar fins als 44ºC.
Durant el cap de setmana, una massa d'aire polar ha travessat la península Ibèrica i les Balears posant punt final a la tercera onada de calor de l'estiu. Ahir mateix, per exemple, a l'estació de Manresa de l'Agència Estatal de Meteorologia no es va arribar als 33ºC.
Aquest parèntesi, però, durarà poc. A partir de demà, les màximes tornaran a enfilar-se i, entre divendres i diumenge, s'espera que toquin sostre. De confirmar-se, aquest episodi seria la quarta onada de calor extrema de l'estiu a Catalunya.
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