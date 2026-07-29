Arriba un nou episodi de calor intensa a partir d'avui: els termòmetres, per sobre dels 36ºC
Protecció Civil ha activat el Pla territorial de Protecció Civil en fase d'alerta per la calor extrema
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per aquest dimecres per l'arribada de temperatures molt altes, especialment a la Catalunya central, Ponent, Pirineu i Prepirineu. A Ponent es podran superar els 40 °C i, en bona part de l'interior, les temperatures màximes superaran els 36 °C.
Ahir al vespre, Protecció Civil va activat el Pla territorial de Protecció Civil (PROCICAT) en fase d'alerta, per la calor extrema que s'espera en els propers dies. Es preveu que l'episodi s'allargui fins a mitjans de la setmana vinent, fet pel qual Protecció Civil de la Generalitat fa una crida a la prudència. La calor extrema comporta molèsties i diversos problemes de salut especialment a les persones vulnerables, i el fet que sigui persistent empitjora tot plegat.
Recomanacions a la població
Protecció Civil recorda que cal hidratar-se molt sovint i beure força aigua, encara que no es tingui set. També es recomana evitar sortir al carrer i fer activitats físiques intenses durant les hores de màxima insolació. A casa, és important mantenir l'habitatge el més fresc possible, abaixant les persianes durant el dia i ventilant a primera hora del matí o durant la nit.Sempre que sigui possible, es recomana utilitzar espais climatitzats o refugis climàtics habilitats pels municipis.
Es recorda que està a l'abast de la ciutadania el mapa de refugis climàtics, que són espais públics que poden servir de refugi en situacions meteorològiques extremes, com les onades de calor.
Cal tenir especial cura de les persones més vulnerables als efectes de la calor, com ara la gent gran, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
Protecció Civil recorda també que no s'ha de deixar mai persones ni animals dins de vehicles estacionats, encara que sigui per poc temps.
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