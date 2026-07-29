El primer dia de la nova onada de calor dispara els termòmetres per sobre dels 39ºC a la Catalunya central
Es tracta del tretzè dia de l'estiu amb màximes per sobre dels 40ºC
Regió7 / Guifré Jordan (ACN)
El primer dia de la nova onada de calor ha fet disparar els termòmetres per sobre dels 39 ºC a la Catalunya Central. Segons dades del Meteocat, Cardona ha registrat 39,1 ºC, Solsona 39,3 ºC i Artés s’ha enfilat fins als 39 ºC. Es tracta del tretzè dia d’aquest estiu amb temperatures que superen aquest llindar. De fet, mai les estacions del Meteocat havien acumulat tants dies amb màximes per sobre dels 40 ºC entre els mesos de juny i juliol.
Aquest dimecres, l’únic punt on s’han superat els 40 ºC ha estat Lleida, amb 40,4 ºC, tot i que en diversos indrets de Ponent s’hi han quedat molt a prop. Municipis com la Pobla de Segur, Tàrrega o Tremp han superat els 39 ºC. A la resta del país, Barcelona ha arribat als 33 ºC, Girona als 36 ºC i Tarragona s’ha quedat en una màxima de 31 ºC.
Pel que fa a Lleida, el rècord absolut de l’estació continua sent de 43,6 ºC, registrat el 18 de juliol del 2023, el mateix dia que Catalunya va assolir la temperatura més alta mai mesurada: 45,1 ºC a Darnius. Aquest estiu, la capital del Segrià ja ha superat els 40 ºC en onze ocasions, amb un màxim de 43 ºC el passat 7 de juliol.
Altres punts de Ponent també han fregat la màxima del dia, com Alcarràs (39,9 ºC), la Pobla de Segur (39,8 ºC) o Vallfogona de Balaguer (39,7 ºC). A Baldomar s’han registrat 39,6 ºC, dues dècimes més que a Tàrrega, Torres de Segre i Tremp.
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