Més calor que dimecres: els termòmetres superen els 40ºC a punts de l'interior
Lleida assoleix la temperatura més alta del país, i el llindar dels 40ºC se supera a Ponent i la Catalunya central
Regió7 / Guifré Jordan (ACN)
Segon dia consecutiu amb el mercuri al voltant dels 40ºC a la Catalunya central. A Solsona (40,8ºC) s'ha superat aquest valor mentre que en altres punts de la regió central, el termòmetre s'ha enfilat fins als 39ºC, com és el cas d'Organyà (39,7ºC), Cardona (38,9ºC) o bé Artés (38,5ºC), segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya.
Segon dia de l'onada de calor
Ha estat a diversos punts de les comarques de Ponent on la calor ha estat més notable en el segon dia de la quarta onada de calor d'aquest estiu. En conjunt, entre el juny i el juliol s'han depassat els 40ºC en algun indret del país en 14 dies diferents, un rècord mai assolit pel conjunt de les estacions del Meteocat en aquest segle. Lleida ciutat és el municipi que encapçala el rànquing dijous, amb 41,3ºC a dos quarts de cinc de la tarda, el tercer registre més alt de l'estiu a la capital del Segrià, i un valor més alt que els màxims de dimecres.
Les màximes d'aquest dijous han superat a diversos punts del país les de dimecres, el primer dia de l'onada, quan Lleida també va situar-se com el punt més càlid de Catalunya, amb una màxima de 40,4ºC.
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