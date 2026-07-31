Arriba una llengua de pols sahariana a Catalunya: quan i per què es produeix?
L’impacte més evident serà la reducció de la visibilitat i una transformació de la llum natural
Patricia López
Catalunya comença el mes d’agost immersa en una onada de calor que està deixant temperatures rècord en diverses zones del territori. De fet, dimecres passat el termòmetre va arribar fins als 40 °C en molts punts de Ponent, del Prepirineu i zones properes. A més, als municipis de Lleida i Tremp (Pallars Jussà) els valors van superar els 41 graus, deixant un ambient xafogós durant tota la jornada.
Aquest divendres la comunitat ha estat marcada pels contrastos: el Pirineu i el Prepirineu lleidatà registren ruixats que s’estendran durant la tarda cap a la Catalunya Central. Tot i així, són de poca intensitat i amb acumulacions escasses, encara que podria formar-se calamarsa i tempestes.
Malgrat això, les comarques lleidatanes de la Noguera, el Segrià, el Pla d’Urgell, les Garrigues i l’Urgell es troben en avís groc per les altes temperatures. A més, l’Agència Estatal de Meteorologia preveu que aquest divendres hi hagi calitja al sud de la península i a l’extrem oriental de les Canàries, que s’estendrà pel territori i deixarà el cel del litoral barceloní cobert de pols sahariana.
Cap de setmana inestable
L’impacte més evident d’aquesta pols serà la reducció de la visibilitat i una transformació de la llum natural. El cel blau es tornarà grisós, groguenc o ataronjat a causa d’una capa densa de partícules que mantindrà l’ambient opac durant bona part del dia. Així mateix, aquest fenomen vindrà acompanyat d’un lleuger augment de les temperatures a partir del migdia.
La inestabilitat meteorològica continuarà al llarg del cap de setmana i es podria estendre cap al litoral i prelitoral català: de cara a la nit de divendres a dissabte, les pluges podrien arribar a la costa catalana acompanyades de fang per la calitja, tot i que seran locals i febles.
Un nou front
Durant el matí, però, l’atmosfera serà força estable, amb molts moments de sol a l’interior i núvols baixos a la costa. A partir del migdia creixeran grans nuvolades al Pirineu i, de manera més aïllada, al Prepirineu, així com en alguns punts de muntanya de l’interior. Aquests núvols portaran més precipitacions i tempestes al nord i al sud de Catalunya. De fet, el Meteocat ha activat l’avís groc per intensitat de pluja a la Cerdanya, el Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès i el Berguedà.
A més, l’ambient serà molt càlid, amb valors màxims que oscil·laran entre els 32 °C i els 35 °C al litoral i prelitoral, i entre els 39 °C i els 40 °C a Ponent.
De cara a diumenge, el temps continuarà en la mateixa línia: les màximes pujaran al conjunt del territori i els núvols tornaran a cobrir el cel, deixant ruixats al Pirineu a la tarda.
La setmana vinent també estarà marcada per la calor intensa a tot Catalunya fins a l’arribada d’un nou front a mitjans de setmana que podria fer baixar els termòmetres.
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