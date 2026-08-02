L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
L’especialista en calor extrema adverteix sobre la possible tendència dels pròxims anys
Andrea Valenzuela
Europa és el continent que s’escalfa més ràpidament a la Terra, segons l’Informe Europeu sobre l’Estat del Clima (ESOTC) 2025 de l’agència climàtica de la Unió Europea Copernicus.
I, a mesura que el clima s’escalfa, els impactes augmenten: des de la pèrdua de gel glacial fins a sequeres generalitzades, passant per repercussions en la biodiversitat.
De fet, el 2025 el continent va experimentar onades de calor rècord, tant a terra com al mar.
Europa s’escalfa el doble de ràpid
El document explica que Europa s’està escalfant a un ritme més del doble de ràpid que la mitjana mundial.
I sosté que almenys el 95% del continent va registrar temperatures superiors a la mitjana durant l’any anterior.
A més, la taxa d’escalfament varia dins dels diferents països europeus: l’Europa oriental s’escalfa més ràpid que l’occidental, mentre que l’Àrtic és la regió que s’escalfa més ràpidament a la Terra.
Amb aquestes dades, no és estrany que diversos països, com el Regne Unit, Noruega i Irlanda, hagin registrat el seu any més càlid de la història. O que hagi estat el segon més càlid a Irlanda, Suècia i Finlàndia, per exemple.
Perquè, en general, una gran part del continent ha experimentat temperatures per sobre de la mitjana.
“Un dels més freds”
Aquesta tendència és cada vegada més habitual, per la qual cosa la Comissió Europea ja ha advertit que els estius que avui es consideren extrems “podrien convertir-se en la norma demà”. I afegeix que “d’aquí a 20 anys, potser recordarem aquest estiu com un dels més freds”.
A aquestes afirmacions s’hi suma l’especialista de l’Organització Meteorològica Mundial (OMM) Alejandro Sáez Reale que, en una entrevista amb el canal televisiu France 24, explica que, a causa del canvi climàtic, “és possible que aquests episodis de calor extrema siguin els més lleus de la resta de les nostres vides”.
L’especialista també esmenta que “hauríem d’esperar que en els pròxims 10, 20 o 40 anys això sigui cada vegada més intens i més greu”.
Un conjunt d’impactes
Sáez Reale explica que és un conjunt d’impactes el que explica per què Europa és la regió que més ràpidament s’escalfa. Aquest fenomen meteorològic no és exclusiu del canvi climàtic, però el que sí que s’atribueix a aquesta crisi és “la intensitat i la severitat d’aquests episodis, que va augmentant”.
Així mateix, l’increment de la radiació solar, la disminució de la cobertura de neu al sòl i la reducció de partícules contaminants que retornen part de la calor solar a l’espai són diferents patrons meteorològics que accentuen la taxa d’escalfament.
Per tant, no es tracta d’un fenomen que afectarà únicament durant l’estiu, sinó també a l’hivern, quan les temperatures mínimes seran cada vegada més altes.
Greus impactes en salut, infraestructures i economia
El canvi climàtic, juntament amb aquesta creixent taxa d’escalfament, té un gran impacte en molts sectors diferents. No només intensifica els desastres: la calor extrema té greus efectes en la salut, en les infraestructures i en l’economia.
En primer lloc, en termes de salut ja s’ha registrat un elevat nombre de morts vinculades a les altes temperatures. Només a Catalunya, al llarg del mes de juny, s’haurien produït almenys 218 morts prematures atribuïbles a la calor.
Pel que fa a les infraestructures, hi ha diferents exemples arreu d’Europa, on la calor ha malmès parts de les ciutats, com al tramvia de la ciutat alemanya de Leipzig, que va veure interrompuda la seva activitat després que es fonguessin les juntes dels rails.
Finalment, l’economia es veu afectada de diverses maneres, però una de les principals és el turisme. Les destinacions preferides per viatjar a l’estiu estan canviant: ara la tendència és viatjar a llocs on faci més fresc per descansar també de la calor.
Per tant, “afecta el turisme i, de nou, l’economia: hi ha molta indústria i moltes famílies que depenen d’això”, explica Sáez Reale.
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