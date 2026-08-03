Alerta per l'arribada d'un episodi de ruixats que afectaran la Catalunya central a partir d'aquest dilluns a la tarda
S'esperen precipitacions que deixaran més de 20 l/m2 en mitja hora i que aniran acompanyades de temps violent
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El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís davant l'arribada d'un episodi de precipitacions que tindrà especial afectació a la Catalunya central a partir d'aquesta tarda. El front començarà a descarregar a partir de les dotze del migdia, amb ruixats que poden deixar més de 20 l/m2 en mitja hora al Solsonès, Berguedà, Alt Urgell, Cerdanya, Lluçanès i Bages.
L'episodi s'allargarà fins aquest dimecres, quan s'espera que el front es desplaci cap al Prelitoral i afecti també les comarques de l'Anoia i el Moianès.
Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent.
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