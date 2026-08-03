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Alerta per l'arribada d'un episodi de ruixats que afectaran la Catalunya central a partir d'aquest dilluns a la tarda

S'esperen precipitacions que deixaran més de 20 l/m2 en mitja hora i que aniran acompanyades de temps violent

Dos homes al Passeig Pere III de Manresa durant un temporal de pluja

Dos homes al Passeig Pere III de Manresa durant un temporal de pluja / Alex Guerrero

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís davant l'arribada d'un episodi de precipitacions que tindrà especial afectació a la Catalunya central a partir d'aquesta tarda. El front començarà a descarregar a partir de les dotze del migdia, amb ruixats que poden deixar més de 20 l/m2 en mitja hora al Solsonès, Berguedà, Alt Urgell, Cerdanya, Lluçanès i Bages.

L'episodi s'allargarà fins aquest dimecres, quan s'espera que el front es desplaci cap al Prelitoral i afecti també les comarques de l'Anoia i el Moianès.

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Els xàfecs aniran acompanyats de tempesta i localment de fenòmens de temps violent.

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