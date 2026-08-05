Tornen les tempestes aquest dijous: la Catalunya central, en alerta taronja
Durant la jornada es poden arribar a acumular més de 40 l/m2 en mitja hora
Andrea Valenzuela García
Des d’aquest dilluns, la tendència meteorològica a Catalunya ha canviat cap a una marcada per episodis de pluja intensa, posant punt final a la quarta onada de calor de l’estiu. En aquest sentit, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per la intensitat de les precipitacions i adverteix que la pitjor part probablement es produirà aquest dijous, quan el pas d’un front fred portarà tempestes i, puntualment, calamarsa.
Així, les temperatures donaran una petita treva i s’espera que els valors baixin durant dijous i divendres. Tanmateix, a partir de dissabte podrien tornar a pujar.
Previsió meteorològica per a aquest dimecres
La predicció meteorològica per a aquest dimecres apunta a un dia majoritàriament serè a gairebé tot Catalunya durant el matí. A partir del migdia probablement augmentarà la nuvolositat al terç sud i al Pirineu.
A la tarda, el Meteocat espera ruixats al Pirineu, al Prepirineu, i no descarta que també afectin alguns punts de l’interior del nord-est. A més, podrien caure en forma de tempesta i, localment, de calamarsa.Els termòmetres experimentaran una lleugera pujada al litoral i prelitoral, mentre que a la resta no s’esperen canvis. D’aquesta manera, els valors oscil·laran entre els 33 °C i els 36 °C, podent arribar fins als 37 °C en zones de Lleida.
Ruixats, tempestes i calamarsa
De cara a dijous, es preveu una jornada pràcticament ennuvolada a gran part del territori.
Fins al migdia són probables les precipitacions en zones del terç oest i, a partir d’aleshores, s’esperen ruixats de manera generalitzada a tot el territori català, que podrien anar acompanyats de tempestes fortes i de calamarsa.
El Meteocat ha activat avisos de nivell groc i taronja per la intensitat de les pluges a pràcticament totes les comarques catalanes, on es podrien acumular més de 40 l/m2 en mitja hora. Per això, alerta d’un fenomen de temps violent amb ratxes molt fortes de vent.
També manté actius els avisos per la intensitat de les precipitacions en 3 hores, que corresponen a acumulacions superiors als 60 l/m2.
Avisos per calor nocturna
Les temperatures màximes començaran a baixar lleugerament aquest dijous, deixant valors entre els 32 °C i els 34 °C.
Igualment, les mínimes probablement seran similars en general, per la qual cosa podrien ser relativament elevades.
D’aquesta manera, el Meteocat manté actius els avisos per calor nocturna.
Divendres, més pluja
Per a divendres, els serveis meteorològics pronostiquen un dia assolellat, amb alguns intervals de núvols a la tarda.
Des de les primeres hores del dia s’esperen precipitacions al litoral i prelitoral, i a partir del migdia es preveuen ruixats a la meitat est de Catalunya i al prelitoral. A més, probablement deixaran quantitats abundants en zones de muntanya.
Les temperatures podrien pujar, sobretot a la zona central, però encara serà un ascens lleuger. No obstant això, a partir de dissabte es preveu un augment més notable dels termòmetres, quan es començaran a recuperar valors significativament elevats.
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