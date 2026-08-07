Catalunya torna a activar l'alerta per tempestes intenses pel risc de crescudes de rius i rieres
Al Pirineu i al Prepirineu hi ha probabilitat de precipitacions de 40 l/m² en 30 minuts
Germán González
El Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) només ha estat desactivat durant unes hores. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar l'alerta per pluges davant la previsió que aquest divendres a la tarda i dissabte es reactivin les tempestes, que podrien tornar a ser molt intenses.
El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per intensitat de precipitació de 40 l/m² en 30 minuts, que pot afectar especialment aquest divendres les comarques del Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Per a dissabte, s'espera que les pluges afectin sobretot el nord-oest del país. Els ruixats aniran acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens de temps violent, especialment fortes ratxes de vent i calamarsa.
Els organismes gestors de les conques, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), intensificaran la vigilància, sobretot a les capçaleres dels rius, davant la possibilitat de crescudes de rius i rieres i de les afectacions que això pugui provocar en zones inundables.
Es demana evitar desplaçaments innecessaris
Protecció Civil demana extremar la prudència, especialment pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure, sobretot en les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.
També recomana:
- No aparcar en rieres ni en punts inundables.
- No travessar mai rius, rieres ni zones inundades, ni a peu ni amb vehicle.
- Reduir la mobilitat en cas de precipitacions intenses.
- Allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables.
- Seguir l'evolució de la previsió meteorològica i les indicacions de les autoritats.
A més, Protecció Civil demana als ajuntaments que revisin els punts habitualment inundables i adoptin les mesures preventives que considerin necessàries davant la previsió de pluges intenses.
Sense incidències destacades
L'episodi de temporal d'aquest dijous a Catalunya no va deixar incidències destacables més enllà de l'afectació en alguns trams del servei de Rodalies, a causa de la caiguda d'arbres, incidències a la catenària o inundacions. Aquest divendres continuava interrompuda la circulació a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Tampoc no hi havia cap carretera afectada.
Subscriu-te per seguir llegint
- El temporal descarrega amb força al Bages i deixa carreteres inundades, un arbre caigut a la via i diversos avisos al 112
- «Els problemes a la veu poden venir d’una lesió al genoll»
- Detingut un home a Puigcerdà per intentar matar una menor amb una arma blanca
- Abogados Cristianos porta als tribunals la retirada de la Creu del Pont Vell de Gironella
- C-55: una carretera sota l'allargada ombra de l’autopista
- El melanoma no sempre comença amb una piga en la pell: símptomes i com detectar-ho a temps
- La multa que et pot caure si aquest radar de Manresa t'enxampa a més de 30 km/h
- Canvis en el permís de conduir a partir de 2026: la norma de la DGT que afecta els conductors nascuts entre 1956 i 1961