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Catalunya torna a activar l'alerta per tempestes intenses pel risc de crescudes de rius i rieres

Al Pirineu i al Prepirineu hi ha probabilitat de precipitacions de 40 l/m² en 30 minuts

Tempesta a Barcelona

Tempesta a Barcelona / Zowy Voeten

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Germán González

Barcelona

El Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) només ha estat desactivat durant unes hores. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar l'alerta per pluges davant la previsió que aquest divendres a la tarda i dissabte es reactivin les tempestes, que podrien tornar a ser molt intenses.

El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) ha emès un avís per intensitat de precipitació de 40 l/m² en 30 minuts, que pot afectar especialment aquest divendres les comarques del Ripollès, Berguedà, Lluçanès i Osona. Per a dissabte, s'espera que les pluges afectin sobretot el nord-oest del país. Els ruixats aniran acompanyats de tempesta i, localment, de fenòmens de temps violent, especialment fortes ratxes de vent i calamarsa.

Els organismes gestors de les conques, l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre (CHE), intensificaran la vigilància, sobretot a les capçaleres dels rius, davant la possibilitat de crescudes de rius i rieres i de les afectacions que això pugui provocar en zones inundables.

Es demana evitar desplaçaments innecessaris

Protecció Civil demana extremar la prudència, especialment pel que fa a la mobilitat i a les activitats a l'aire lliure, sobretot en les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d'aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.

També recomana:

  • No aparcar en rieres ni en punts inundables.
  • No travessar mai rius, rieres ni zones inundades, ni a peu ni amb vehicle.
  • Reduir la mobilitat en cas de precipitacions intenses.
  • Allunyar-se de lleres, barrancs i passos subterranis inundables.
  • Seguir l'evolució de la previsió meteorològica i les indicacions de les autoritats.

A més, Protecció Civil demana als ajuntaments que revisin els punts habitualment inundables i adoptin les mesures preventives que considerin necessàries davant la previsió de pluges intenses.

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Sense incidències destacades

L'episodi de temporal d'aquest dijous a Catalunya no va deixar incidències destacables més enllà de l'afectació en alguns trams del servei de Rodalies, a causa de la caiguda d'arbres, incidències a la catenària o inundacions. Aquest divendres continuava interrompuda la circulació a la línia RL4 entre Calaf i Manresa. Tampoc no hi havia cap carretera afectada.

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