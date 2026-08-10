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Nova tongada de xàfecs: el Berguedà i Lluçanès, en alerta aquest dimarts a la tarda

S'esperen acumulacions de més de 20 l/m2 en mitja hora

Gotes de pluja penjant d'una barana, a Sant Fruitós

Gotes de pluja penjant d'una barana, a Sant Fruitós / Josep Hernández

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

La pluja no dona treva i aquest dimarts tornarà a deixar un seguit de precipitacions al Pirineu. El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja al Berguedà i al Lluçanès. L'episodi començarà a les 12 del migdia i s'allargarà fins al vespre, amb acumulacions que poden ser superiors als 20 l/m2.

Els ruixats aniran acompanyats localment de tempesta i calamarsa.

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El front tornarà a descarregar dimecres, dia de l'eclipsi, quan s'espera que els ruixats s'estenguin també cap a les comarques del Solsonès, Cerdanya i Alt Urgell, així com a zones de més altitud.

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