Quin temps farà el dia de l'eclipsi? El Meteocat avança el primer pronòstic per a la tarda del 12 d'agost
Meteocat preveu xàfecs al Pirineu i Prepirineu a la tarda i màximes de fins a 39 graus a l’interior
ACN
El dia de l’eclipsi, aquest dimecres 12 d’agost, serà majoritàriament assolellat arreu del país, incloent-hi la Catalunya central, però amb intervals de núvols baixos al terç sud i en altres punts del litoral, sobretot a la Costa Brava. Pel que fa a les temperatures, segons el Meteocat, s’esperen valors de fins a 39 graus en punts de l’interior i màximes de 35 graus a la costa, amb una xafogor que serà intensa. A partir del migdia es preveuen xàfecs amb tempesta al Pirineu i Prepirineu, localment acompanyats de calamarsa o pedra. La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, excepte en els moments de pluja. De cara al vespre, la nuvolositat minvarà en general, tot i que quedaran núvols alts i mitjans al terç nord i es tornaran a formar núvols baixos al terç sud.
Meteocat ha activat avisos moderats per calor i calor nocturna per dimecres. Les temperatures màximes es mouran entre els 34 i els 39 graus a l’interior i entre els 30 i els 35 graus a la costa. A més, hi haurà una notable sensació de xafogor al litoral.
La visibilitat serà entre bona i excel·lent en general, però podrà quedar regular o dolenta durant els xàfecs. Fins a mig matí i de nou a partir del vespre també podrà ser regular als dos extrems del litoral i prelitoral, especialment al sector sud.
Pel que fa al vent, serà fluix i de direcció variable de matinada i a la nit. Durant la resta del dia s’imposarà el component sud i est, entre fluix i moderat, amb alguns cops forts a l’interior de les Terres de l’Ebre, al sud de Ponent i en altres punts del prelitoral durant la tarda i primera hora del vespre.
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