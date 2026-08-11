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Un nou front de precipitacions deixa més de 56 l/m2 al Solsonès i una forta calamarsada al peu del Carlit

El Meteocat ha emès un avís per temps violent al Berguedà, Solsonès, Bages, Alt Urgell, Cerdanya, Moianès i Lluçanès

El Carlit, a l'estiu

El Carlit, a l'estiu / EPC

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Els ruixats han tornat a descarregar amb força aquesta tarda a la Catalunya central, en un episodi especialment intens al Solsonès, on Lladurs ha acumulat 56,2 l/m². La pluja també ha estat protagonista al Pirineu, amb una forta calamarsada al peu del Carlit. L’episodi de temps violent ha guanyat intensitat durant la tarda a l'interior del ter i ha obligat a activar avisos per pedra de més de dos centímetres, ratxes de vent superiors als 90 km/h i possibles esclafits o tornados, amb afectació també al Bages, l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Lluçanès i el Moianès.

Més de 40 l/m2

Per a les pròximes hores, s'esperen acumulacions superiors als 20 l/m2 en mitja hora a les comarques afectades per l'alerta. Fins a les 22 hores, s'han acumulat 56,2 l/m2 a Lladurs, 27,3 l/m2 a Guixers, 23,8 l/m2 a la Quar, 15,3 l/m2 a Navès, 11,4 l/m2 a Santuari de Queralt, 9 l/m2 a Das i 7,4 l/m2 a Puigcerdà, segons el darrer registre del Meteocat.

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