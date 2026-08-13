Avís per temps violent en tres comarques de la Catalunya central durant les pròximes hores
L’avís implica la possibilitat de fenòmens especialment severs, com pedra, ratxes de vent, esclafits i fins i tot tornados o mànegues a l'Alt Urgell, el Solsonès i la Cerdanya
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per temps violent per aquest vespre a les comarques de l’Alt Urgell, el Solsonès i la Cerdanya, en el marc d’un episodi de tempestes que està deixant ruixats al Pirineu i al Prepirineu.
L’avís implica la possibilitat de fenòmens especialment severs, com pedra de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent que poden superar els 90 quilòmetres per hora, esclafits i fins i tot tornados o mànegues. Són els llindars que el Meteocat estableix per considerar que es pot produir temps violent. L'alerta s'ha emès a les 18:49 hores i està previst que l'episodi s'allargui fins a les 20:49 hores.
L’episodi s’emmarca en una setmana marcada per la inestabilitat i les tempestes d’estiu, que han afectat especialment les comarques del Pirineu, el Prepirineu i la Catalunya central. De fet, les darreres jornades ja han deixat episodis de pluja intensa i calamarsades en diversos punts del país.
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