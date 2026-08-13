La Catalunya central es prepara per a un cap de setmana passat per aigua i calor
La Festa de Mare de Déu d'Agost es viurà amb xàfecs a bona part del territori
La Catalunya central viu una setmana marcada per la inestabilitat, amb ruixats, tempestes i episodis puntuals de calamarsa que s’han anat repetint sobretot al Pirineu, el Prepirineu i les comarques de l’interior. L’episodi ja va començar dilluns, amb un fort episodi de precipitacions al Pirineu i el Prepirineu i especial incidència al Solsonès. A Lladurs s’hi van acumular 56,2 l/m², mentre que al Pirineu una intensa calamarsada va afectar la zona del Carlit.
Els ruixats s’han anat repetint al llarg de la setmana. Aquest dimecres, 12 d’agost, coincidint amb l’eclipsi solar, les precipitacions van afectar especialment les comarques del nord del país. A la Cerdanya, els núvols i la pluja van acabar dificultant la visió del fenomen astronòmic.
Més tempestes i calor intensa divendres
La inestabilitat es mantindrà aquest divendres. Segons la previsió, s’esperen ruixats al Pirineu, el Prepirineu i la depressió Central, localment acompanyats de tempesta i calamarsa.
Al mateix temps, la calor continuarà sent protagonista. A Ponent se superaran els 40 °C, mentre que al prelitoral central es podran assolir o superar els 38 °C. A la façana litoral, a més, les temperatures mínimes es mantindran elevades. El Meteocat ha emès un avís per calor i calor nocturna al litoral català.
Dissabte, més pluja
La situació es complicarà encara més dissabte, dia de la Mare de Déu d'Agost, quan s’espera una jornada passada per aigua a bona part del país, amb xàfecs que poden ser especialment intensos a les comarques de Lleida.
Així, Catalunya encadena una setmana de forts contrastos meteorològics, amb calor extrema en alguns punts i tempestes d’estiu que, de manera irregular, descarreguen amb intensitat i deixen registres importants de precipitació en pocs minuts.
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