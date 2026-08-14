Plourà per la festa major del teu municipi aquest dissabte?
La Catalunya central activa l’alerta per pluges intenses que poden acumular més de 20 l/m² en mitja hora
La Catalunya Central afronta un cap de setmana farcit de festes majors i amb la meteorologia com una de les principals incògnites. La previsió apunta a una jornada de dissabte marcada per la inestabilitat, especialment durant la tarda, quan els xàfecs i les tempestes podrien complicar alguns dels actes programats a l’aire lliure.
Protecció Civil va activar aquest divendres la prealerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) davant la previsió de pluges intenses a diverses comarques de l’interior del país. Segons les previsions, els xàfecs poden deixar fins a 20 litres per metre quadrat en només 30 minuts.
Això posa sota la lupa els programes de Festa Major de diversos municipis de la Catalunya central. Capellades, Castellbell i el Vilar, Gironella, Moià, Navarcles, els Prats de Rei i Sant Martí Sesgueioles, entre d’altres, tenen activitats previstes aquest dissabte i diumenge, moltes de les quals es faran al carrer.
Un dissabte amb dues cares
La previsió apunta a un dissabte més tranquil durant les primeres hores del dia, amb estones de sol i temperatures pròpies de l’estiu. A mesura que avanci la jornada, però, la situació es complicarà i augmentarà la possibilitat de ruixats i tempestes, especialment durant la tarda.
A Capellades, el matí es presenta més aprofitable, mentre que a partir del migdia augmentarà la inestabilitat. Una situació similar es preveu a Castellbell i el Vilar, on el risc de precipitació serà més elevat durant la tarda.
També a Gironella, Moià i Navarcles la tarda serà la franja que concentrarà més possibilitats de xàfecs. En aquests municipis, la meteorologia podria obligar a estar pendents de l’evolució dels núvols.
A l'Anoia, tant els Prats de Rei com Sant Martí Sesgueioles tindran un matí més estable, però amb una previsió més insegura a partir del migdia i durant la tarda, quan no es descarten ruixats i tempestes puntualment intensos.
Prudència en les activitats a l'exterior
L’episodi no implica necessàriament que les festes majors s’hagin de suspendre, però sí que pot obligar els ajuntaments i les entitats organitzadores a seguir de prop la previsió i adaptar els actes a l’aire lliure si els xàfecs acaben afectant el municipi.
Protecció Civil ha demanat prudència en els desplaçaments i en les activitats a l’exterior davant d’un episodi que pot deixar precipitacions intenses en poc temps. En cas de tempesta, també es recomana evitar zones inundables, rieres i torrents i consultar l’evolució dels avisos abans de sortir.
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