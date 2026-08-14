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Protecció Civil alerta de l'arribada d'un episodi de ruixats al centre de Catalunya

El Servei Meteorològic de Catalunya preveu precipitacions que poden arribar a 20 litres per metre quadrat en mitja hora

Una dona amb una capelina i un paraigua caminant pel Pont de Pedra de Girona

Una dona amb una capelina i un paraigua caminant pel Pont de Pedra de Girona / Berta Artigas Fontàs

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ACN

Barcelona

Protecció Civil ha posat en fase de prealerta el Pla especial d'emergències per inundacions de Catalunya (INUNCAT) per pluges intenses a algunes comarques del centre i oest de Catalunya. Una posada en marxa que ve motivada perquè, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), en aquesta zona del territori es preveuen xàfecs que poden acumular fins a 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. De fet, segons l’organisme d’emergències, aquest episodi de precipitacions serà generalitzat a gran part de la geografia catalana aquest dissabte a la tarda. Per això, Protecció Civil ha demanat prudència si es fan desplaçaments i en les activitats a l’exterior.

L’SMC ha pronosticat ruixats a la meitat nord del mapa, a comarques com ara les Garrigues, el Segrià, la Noguera, el Solsonès, el Berguedà, Osona i el Bages. Amb l’avançament de la tarda, es concentraran a Ponent, i també al Solsonès. I no ha descartat que en algun punt on caigui pluja sigui d’intensitat forta.

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