Avís meteorològic
El Meteocat activa l’alerta màxima per temps violent a l'Anoia i el Solsonès: calamarsa, vent i possibles tornados
El perill arriba al nivell 4 sobre 6 i es poden superar els 20 litres per metre quadrat en 30 minuts
Cristina Sebastián
El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès aquest dissabte a primera hora de la tarda un avís per temps violent davant la possibilitat d’episodis de calamarsa de més de dos centímetres de diàmetre, ratxes de vent superiors als 25 m/s i possibles tornados. La situació és especialment preocupant a Osona, el Solsonès i l'Anoia, on el grau de perill arriba al nivell màxim, de 6 sobre 6.
L’avís també afecta altres comarques que, tot i que en menor mesura, també presenten un nivell de perill alt. Són l ’Alt Empordà, el Bages, el Berguedà, la Garrotxa, el Lluçanès, el Moianès i el Ripollès.
Protecció Civil de la Generalitat ha demanat a la ciutadania que es troba en aquestes zones que extremi la precaució sobretot entre les 14.30 i les 16.30 hores, coincidint amb la previsió de tempestes, calamarsa i fortes ratxes de vent. També s’esperen precipitacions de més de 20 l/m2 en 30 minuts al nord-est del territori.
A més, la previsió apunta que els xàfecs es desplaçaran posteriorment cap a altres punts del territori. Afectaran la Catalunya Central i, al final de la tarda, arribaran a les comarques de Ponent i del Camp de Tarragona. En aquestes zones es podran superar els 40 l/m2 en 30 minuts i es preveuen afectacions.
Precaució en rieres i zones inundables
Protecció Civil va anunciar aquest divendres l’activació del Pla INUNCAT, que es manté en estat d’ alerta. Aquest dissabte al matí, a més, s’ha reunit el Comitè Tècnic per realitzar el seguiment de la situació.
Davant la previsió per a les pròximes hores, l’organisme ha demanat extremar la precaució tant en els desplaçaments com en les activitats que es desenvolupin en zones inundables. La principal preocupació són les possibles crescudes sobtades de rius, rieres i barrancs, així com les acumulacions ràpides d’aigua.
Protecció Civil recomana evitar aparcar en rieres o punts inundables i demana no creuar rius, rieres o zones negades, ni a peu ni amb cap vehicle. També aconsella no desplaçar-se quan les precipitacions siguin molt intenses i mantenir-se allunyat de cursos, barrancs i passos subterranis susceptibles d’inundar-se.
Així mateix, demana a la ciutadania que segueixi l’evolució de les previsions meteorològiques i les indicacions de les autoritats.
Els municipis, per la seva banda, estan cridats a revisar els seus punts inundables i a adoptar les mesures preventives que considerin necessàries parell aveles per la seguretat dels seus habitants.
Davant qualsevol situació d’emergència, recorden trucar al 112.
El perill es redueix diumenge
La previsió actual indica que la situació millorarà de manera notable el diumenge 16 d’agost. El nivell de perill previst per a Catalunya serà considerablement inferior al de dissabte i l’avís per intensitat de pluja tindrà un grau màxim d’1 sobre 6, amb una distribució territorial molt més localitzada.
El risc es concentrarà principalment al nord-est de Catalunya, amb avís per a les comarques del Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès i la Selva. En aquests territoris es podrien superar els 20 mm de pluja en 30 minuts.
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