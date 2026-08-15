Activat el pla Inuncat en alerta per les fortes pluges previstes aquest dissabte a gran part de Catalunya
Es preveu que es puguin superar de 40 l/m2 en 30 minuts sobretot a les Comarques Centrals, Camp de Tarragona i l’Ebre
ACN
Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquest divendres a la tarda en fase d’alerta el Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest dissabte al migdia a gran part del país.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), es pot superar el llindar d’intensitat de pluja de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts especialment a les comarques de la Catalunya Central, Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, tot i que les tempestes també afectaran les comarques de Ponent, Penedès, Alt Pirineu i Aran i interior de Girona. Els xàfecs previstos podran anar acompanyats de tempesta.
Protecció Civil demana molta prudència en la mobilitat i en les activitats que es facin a l’aire lliure, especialment a les zones on es puguin produir acumulacions ràpides d’aigua o crescudes sobtades de rieres i torrents.
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