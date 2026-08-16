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El 13% dels avisos per pluges d'aquest dijous han estat al Berguedà

El telèfon d’emergències gestiona 151 trucades per 31 incidents a tota Catalunya

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat

Archivo - Imagen de recurso de los Bombers de la Generalitat / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

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ACN

Barcelona

Els Bombers de la Generalitat han rebut entre les 12 hores i les 17 hores una vintena d’avisos relacionats amb les pluges, catorze dels quals provinents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua.

El telèfon d'emergències ha gestionat, fins a les 20h, 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà (58%), al Gironès (25%) i al Berguedà (13%). Per municipis destaca Esterri d'Àneu (88).

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Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat de que hi ha bandera vermella a les platges de Sa Riera i Racó a Begur, i de les platges de Calonge i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En aquest sentit, ha recordat que està prohibit el bany i que cal fer cas de les indicacions dels socorristes.

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