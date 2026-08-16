El 13% dels avisos per pluges d'aquest dijous han estat al Berguedà
El telèfon d’emergències gestiona 151 trucades per 31 incidents a tota Catalunya
ACN
Els Bombers de la Generalitat han rebut entre les 12 hores i les 17 hores una vintena d’avisos relacionats amb les pluges, catorze dels quals provinents de la regió de Girona. La majoria dels serveis són per branques i arbres caiguts a la via pública. Protecció Civil de la Generalitat ha tornat a activar aquest matí l’alerta del Pla especial d’emergències per inundacions de Catalunya (Inuncat) per la previsió de pluges intenses al terç nord-est. Pel que fa al Servei Meteorològic de Catalunya, ha emès un avís de vigilància en observar la superació del llindar de 60 litres per metre quadrat en 3 hores a la Conca de Barberà i ha demanat precaució en desplaçaments i zones inundables per l'acumulació d'aigua.
El telèfon d'emergències ha gestionat, fins a les 20h, 151 trucades que han generat 31 incidents per les pluges intenses d'aquest diumenge. La majoria de les comunicacions s'han originat al Pallars Sobirà (58%), al Gironès (25%) i al Berguedà (13%). Per municipis destaca Esterri d'Àneu (88).
Pel que fa a la costa, Protecció Civil ha informat de que hi ha bandera vermella a les platges de Sa Riera i Racó a Begur, i de les platges de Calonge i Sant Feliu de Guíxols per tempesta elèctrica. En aquest sentit, ha recordat que està prohibit el bany i que cal fer cas de les indicacions dels socorristes.
- L’eclipsi omple les urgències dels hospitals madrilenys: «La majoria són joves amb ansietat per no haver fet les coses bé»
- La familia de Braulio, el veí de Còrdova desaparegut a Callús: 'Volem que ens diguin la veritat
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'Entre l’excés de feina i el buit de la inacció hi ha un punt fèrtil: el de l’activitat amb sentit
- L’aigua de l’aire condicionat no sempre s’ha de llençar: aquests són els usos que li pots donar
- L'espectacular poble de conte poc més d'una hora de Manresa: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Susanna Griso tria la Cerdanya per al viatge de noces: 'És el meu petit paradís
- La pluja obliga a tallar la C-25, a Osona, durant vint minuts
- La tempesta descarrega amb força a la Catalunya central: calamarsa, vent i una caiguda dràstica de les temperatures