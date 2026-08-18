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Catalunya es lleva amb més calor: fins a 28 graus a les sis del matí a Barcelona

El Meteocat destaca l’augment de les temperatures respecte de dilluns, especialment a l’Empordà, on la tramuntana reescalfada ha fet disparar els termòmetres durant la matinada

Una jove amb ventall

Una jove amb ventall / Zowy Voeten

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Regió7

Barcelona

Catalunya ha començat aquest dimarts amb temperatures més altes que les registrades dilluns a la mateixa hora. El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha destacat especialment la situació a l’Empordà, on la tramuntana reescalfada està afavorint uns valors elevats a primera hora del matí.

28 graus a Barcelona

Les temperatures elevades no es limitaven al nord-est de Catalunya. A les 7.00 hores, l’estació oficial de Barcelona-el Raval marcava 28 ºC, amb una humitat relativa del 76%. El Meteocat mantenia, a més, actiu a Barcelona un avís per calor nocturna intensa, amb un grau màxim de perill d’1 sobre 6.

Les dades dibuixen així un inici de jornada marcat per la calor, amb l’Empordà com una de les zones més destacades per l’efecte de la tramuntana reescalfada. Els registres citats corresponen exclusivament a observacions publicades aquest dimarts pel Servei Meteorològic de Catalunya.

Vent de tramuntana a l’Empordà

Els registres de la xarxa d’estacions meteorològiques automàtiques del Meteocat (XEMA) reflecteixen aquest ambient càlid. Concretament, a Espolla, a l’Alt Empordà (Girona), la temperatura se situava prop dels 27 ºC abans de les sis del matí. Entre les 5.30 i les 6.00 hores, l’estació va registrar una mitjana de 26,9 ºC i una màxima de 27 ºC.

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El vent de tramuntana també bufava amb força a Portbou. A primera hora, l’estació de Portbou-coll dels Belitres va registrar un vent mitjà de 37,1 km/h, de component nord, i una ratxa màxima de 58 km/h. En aquest mateix interval, la temperatura es va situar al voltant dels 25,6 ºC.

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