Fi de l’estiu a Catalunya? Comença el compte enrere per al descens de les temperatures
Els termòmetres podrien registrar valors superiors als 41 °C abans de la baixada
Andrea Valenzuela García
L'anticicló establert a Catalunya ja té els dies comptats. Tanmateix, abans de retirar-se deixarà unes jornades significativament caloroses, amb valors que podrien arribar als 41 °C.
En aquest sentit, a partir de dijous i divendres, l’alta pressió donarà pas a una situació d’inestabilitat marcada pels intervals de núvols, les fortes tempestes i ruixats i el descens de les temperatures. Fins i tot, podria arribar a formar-se alguna petita gota freda o depressió en altura.
Previsió meteorològica per a aquest dimarts
La predicció meteorològica per a aquest dimarts apunta a un dia assolellat a gran part de Catalunya. Durant el matí, no es descarten algunes precipitacions aïllades al litoral i, a partir del migdia, també podrien arribar ruixats al Pirineu, Prepirineu i al quadrant nord-est. Amb tot, probablement siguin de poca intensitat i deixin quantitats escasses.
Els termòmetres, per la seva banda, no experimentaran grans canvis, sinó que es mantindran pràcticament igual o amb valors lleugerament més baixos, oscil·lant entre els 35 °C i els 40 °C. D’aquesta manera, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha activat avisos per calor al terç sud.
Dimecres, fins a 41 °C
Per a dimecres, es preveu una jornada assolellada, però amb intervals de núvols que podrien deixar el cel cobert durant la tarda a bona part del territori. A partir del migdia, seran probables els ruixats al Pirineu, Prepirineu i al prelitoral, i no se’n descarten en altres zones del terç oest. Igualment, s’esperen intensitats febles.
Els termòmetres experimentaran una lleugera pujada dels valors, que oscil·laran entre els 35 °C i els 39 °C, i podrien arribar als 40 °C i 41 °C en algunes comarques de Lleida. Per això, el Meteocat manté actius els avisos per calor, tant de dia com de nit.
Canvi dràstic del temps
De cara a dijous, els serveis meteorològics pronostiquen un dia pràcticament ennuvolat en general, fet que marcarà el primer canvi de temps. A partir del migdia, s’esperen ruixats acompanyats de tempestes al Pirineu, i al final de la tarda els models no descarten precipitacions generals a qualsevol punt de Catalunya.
Les temperatures començaran a baixar de manera progressiva fins que els valors se situïn al voltant dels 33 °C i els 37 °C.
A partir de divendres, probablement arribin ruixats i tempestes de forta intensitat i les temperatures descendiran de manera generalitzada i més destacada: les marques podrien situar-se entre els 29 °C i els 33 °C.
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