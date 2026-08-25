De la pluja a les ventades: s'acosta un nou front que portarà fortes ratxes de vent aquest dimecres
L'episodi de ventades afectarà, especialment, les comarques de Lleida i el Pirineu
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El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per vent que afectarà aquest dimecres les comarques de Lleida i el Pirineu.
L’episodi, que s’allargarà entre les 8 del matí i les 8 del vespre, pot deixar ratxes superiors als 90 km/h, especialment a la Cerdanya, amb un grau de perill màxim d’1 sobre 6.
El nou front arriba dos dies després de la tempesta que va deixar pedra de grans dimensions a diferents punts de la Cerdanya.
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