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De la pluja a les ventades: s'acosta un nou front que portarà fortes ratxes de vent aquest dimecres

L'episodi de ventades afectarà, especialment, les comarques de Lleida i el Pirineu

El mapa de la previsió del temps per a aquest dimecres

El mapa de la previsió del temps per a aquest dimecres / Meteocat

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per vent que afectarà aquest dimecres les comarques de Lleida i el Pirineu.

L’episodi, que s’allargarà entre les 8 del matí i les 8 del vespre, pot deixar ratxes superiors als 90 km/h, especialment a la Cerdanya, amb un grau de perill màxim d’1 sobre 6.

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El nou front arriba dos dies després de la tempesta que va deixar pedra de grans dimensions a diferents punts de la Cerdanya.

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