Avís meteorològic
Què és una rissaga? Així és el fenomen que ha anunciat l'Aemet
Es tracta d'un terme menorquí lligat a "ressaca" i que també es coneix com meteotsunami
Vega S. Sánchez
L'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat aquest dimarts avisos "a Espanya per pluges, tempestes i rissagues", fenòmens que tindran un "nivell màxim d'avís: taronja", és a dir, que com a molt, el risc d'aquests avisos és moderat.
Però, què vol dir l'Aemet quan parla de rissaga? Es tracta d'un terme menorquí lligat a "ressaca" i que també es coneix com meteotsunami, perquè en part es forma per variacions en la pressió atmosfèrica, és a dir, no les ocasionen ni sismes ni marees astronòmiques.
La rissaga o onatge és un fenomen meteorològic costaner que provoca una variació molt forta de la plenamar, que és el moment en què l'aigua del mar assoleix la seva màxima altura dins del cicle de les marees.
Onatge brusc
En produir-se aquesta pujada i baixada brusca del nivell del mar en molt poc temps (minuts o, fins i tot, segons), i si a més de brusca és intensa, poden produir-se destrossa en els vaixells que estan amarrats i inundacions en les infraestructures portuàries.
La idiosincràsia del port és clau perquè la rissaga es desencadeni. De fet, el port menorquí de Ciutadella és òptim en aquests esdeveniments per la seva bocana orientada cap al sud-oest i la seva forma allargada i estreta.
L'Aemet alerta que hi ha probabilitats de fins a un 70% que es produeixi una oscil·lació del nivell del mar de fins a 0,7 metres durant tot aquest dimecres a tota la costa de Menorca.
L'última gran rissaga a Ciutadella, la més important en 20 anys, es va produir el 15 de juny de 2006, amb oscil·lacions de fins a quatre metres que van provocar desperfectes en nombroses embarcacions.
Retirada d'aigua Moments previs a aquest meteotsunami, el port es buida d'aigua gairebé per complet, per la qual cosa les embarcacions arriben a tocar el fons del port. Instants després, i de forma molt ràpida, l'aigua torna violentament al port, la qual cosa fa que es desbordi i pugi velers i iots als molls.
Els meteoròlegs Agustí Jansà i Climent Ramis van definir el 1983 la situació meteorològica favorable a esdeveniments de rissagues a Balears, que poden resumir-se en:
- Vents forts de component sud-oest a uns 5.500-9.000 metres d'altura.
- Aire càlid africà a uns 1.500 metres d'altura, amb capa d'inversió tèrmica.
- Inestabilitat en capes mitjanes cap als 5.500 metres.
- En superfície, vent de component est-sud-est, amb cel ennuvolat i freqüents pluges de fang.
- Una discussió entre usuaris i personal de seguretat d'una discoteca de Manresa acaba amb una persona ingressada
- D'urgències ambulatòries a Barcelona: 'No volia anar al CAP perquè trigaria dies; aquí l'atenció és molt més ràpida
- Martí Boada, naturalista: 'L'administració està a favor del llop, jo vull un territori humanament viu
- Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc de treball
- Necrològiques del 25 d'agost de 2026
- La Vuelta aparta la creadora de contingut de Sant Fruitós Erola Jons dels ciclistes després de la polèmica del primer dia
- Majors de 65 anys de la Cerdanya: quatre mil euros per adaptar l’habitatge a les noves necessitats
- Eulàlia Massana, geòloga i paleosismòloga de la Universitat de Barcelona: «A Granada sembla que un terràtremol està empenyent els altres»