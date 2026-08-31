Alerta per forts ruixats aquesta tarda al Berguedà
El Meteocat ha emès un avís per intensitat de pluja a la comarca que pot deixar més de 20 l/m2 en mitja hora
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Regió7
Manresa
El Meteocat ha emès aquest dilluns un avís per intensitat de pluja que afectarà aquesta tarda les comarques del Berguedà, el Ripollès, Osona i la Garrotxa. Segons el pronòstic del servei meteorològic, l'episodi de ruixats es concentrarà de 12 a 18 hores i pot deixar acumulacions superiors als 20 l/m2 en mitja hora.
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