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Fins quan duraràn les altes temperatures d'estiu?

Les previsions meteorològiques apunten a una tardor més plujosa del normal, amb risc de pluges fortes al sud-est peninsular

Termòmetre d'una farmàcia de Manresa

Termòmetre d'una farmàcia de Manresa / Mireia Arso / RG7

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Jordi Torres Cusidó

Manresa

L'estiu encara no ha acabat, i les altes temperatures tampoc. La calor es mantindrà durant els pròxims dies i s'espera que, a partir d'aquest dijous, fins i tot tornin a augmentar. No serà fins d'aquí a unes setmanes que començaran a baixar els termòmetres, i l'Aemet (l'Agència Estatal de Meteorologia) avisa que el fred arribarà acompanyat de pluges i, possiblement, inundacions.

Aquest augment de dijous serà més subtil a la Catalunya central on les temperatures es mantindran similars a les de dimarts i dimecres, amb màximes de fins a 33°. Així es pot arribar al cap de setmana amb màximes de 34° bastant homogenis entre els municipis de la regió.

Tot i que acaba de començar la tardor meteorològica, la calor no es preveu que marxi fins a finals de mes, però, segons avisa José Luis Camacho, portaveu de l’Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), ho farà acompanyada de risc de pluges torrencials i danes al Mediterrani. Assegura que aquesta transició s'anirà veient "així que avanci el setembre", i que els models de predicció setmanal "preveuen un escenari de més inestabilitat a finals de mes, sobretot al sud-est d'Espanya".

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Camacho, en una entrevista amb El Periódico, ha avisat que durant la tardor hi haurà precipitacions fortes, però el que falta saber és "on, com i en quin moment, i com es dibuixarà exactament cada episodi". A més, s'espera una tardor "més plujosa del normal", ja que la mitjana dels mesos de setembre, octubre i novembre "dona una alta probabilitat de precipitacions superior al que indica la mitjana històrica". Tot i això, encara no se sap quan es podrien donar els episodis més greus.

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