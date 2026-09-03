El Meteocat activa l’avís per calor intensa a la Catalunya central: aquestes són les comarques afectades
El Bages, Baix Llobregat, Lluçanès, Moianès i l'Anoia són algunes de les comarques que patiran temperatures elevades aquest cap de setmana
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Manresa
El Servei Metereològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per altes tempèratures previstes per divendres i dissabte que afectarà a diverses comarques de la Catalunya central. Entre les afectades hi ha el Bages, Baix Llobregat, Lluçanès, Moianès i l'Anoia.
Entre les 14 hores i les 20 hores es podrà superar el llindar de calor intensa amb un grau de perill moderat de 3 punts sobre 6, com a màxim. És possibe que en alguns punts de ponent es correspongui a una onada de calor.
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