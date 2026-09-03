Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Crim a ManresaBar del LloroCarrer GuimeràFestivalet de CircEleccions als Estats Units 2026Raúl Asencio
instagramlinkedin

El Meteocat activa l’avís per calor intensa a la Catalunya central: aquestes són les comarques afectades

El Bages, Baix Llobregat, Lluçanès, Moianès i l'Anoia són algunes de les comarques que patiran temperatures elevades aquest cap de setmana

El mapa de la previsió del temps per a aquest divendres i dissabte

El mapa de la previsió del temps per a aquest divendres i dissabte / Meteocat

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Jordi Torres Cusidó

Manresa

El Servei Metereològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un avís per altes tempèratures previstes per divendres i dissabte que afectarà a diverses comarques de la Catalunya central. Entre les afectades hi ha el Bages, Baix Llobregat, Lluçanès, Moianès i l'Anoia.

Entre les 14 hores i les 20 hores es podrà superar el llindar de calor intensa amb un grau de perill moderat de 3 punts sobre 6, com a màxim. És possibe que en alguns punts de ponent es correspongui a una onada de calor.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Les dues principals hipòtesis de la policia sobre el crim de Carles Vilajosana
  2. Sense estudis, amb feina de per vida i un sou de gairebé 3.000 euros al mes: així és la feina que recomanen tots els tècnics en formació professional
  3. Unes 700 persones acompanyen la germana de Carles Vilajosana a la plaça Major de Manresa i reclamen 'justícia' i 'acció política
  4. Naim Smaili explica la seva trobada amb Carles Vilajosana hores abans del crim: 'No podem normalitzar que una discussió acabi amb una persona morta
  5. Parlon diu que els menors detinguts pel crim a Manresa són nascuts a Catalunya i carrega contra els discursos 'd'odi
  6. Els Mossos creuen que el jove autor de la ganivetada mortal a Carles Vilajosana sabia què feia
  7. L'empresa solsonina Can Solvi traspassa la botiga de Manresa a Eloi Trias i Mercè Sánchez, del restaurant Masia l’Abadal
  8. Un vídeo mostra l'atac d'un dels detinguts pel crim de Manresa a una altra víctima

El Meteocat activa l’avís per calor intensa a la Catalunya central: aquestes són les comarques afectades

El Meteocat activa l’avís per calor intensa a la Catalunya central: aquestes són les comarques afectades

La casa més cara de Catalunya: 22 milions d’euros i accés privat al mar

La casa més cara de Catalunya: 22 milions d’euros i accés privat al mar

L'alcalde de Berga, sobre la possible pèrdua del centre per a refugiats: "Estarem al costat dels treballadors, no volem que tanqui"

L'alcalde de Berga, sobre la possible pèrdua del centre per a refugiats: "Estarem al costat dels treballadors, no volem que tanqui"

La supervivència de Seat com a marca i de tot el grup Volkswagen es decideix demà a Wolfsburg

La supervivència de Seat com a marca i de tot el grup Volkswagen es decideix demà a Wolfsburg

La Reial Societat de Paula Fernández es queda a les portes de la Champions

La Reial Societat de Paula Fernández es queda a les portes de la Champions

Madrid no assistirà a la reunió d’aquest divendres del Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el sistema de finançament autonòmic

Madrid no assistirà a la reunió d’aquest divendres del Consell de Política Fiscal i Financera per debatre el sistema de finançament autonòmic

Dura i impactant primera imatge del braç dret de Marc Márquez

Dura i impactant primera imatge del braç dret de Marc Márquez

El comitè d’empresa de Seat veu inacceptable la possible desaparició de la marca

El comitè d’empresa de Seat veu inacceptable la possible desaparició de la marca
Tracking Pixel Contents