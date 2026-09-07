Pla Inuncat
Canvi radical de temps a la Catalunya central: arriben tempestes, calamarsa i més de 20 litres en mitja hora
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat davant l'arribada d'un front que deixarà ruixats intensos i una baixada notable de les temperatures a gran part de Catalunya a partir de demà
Canvi de temps sobtat a Catalunya a partir de demà, dimarts. Després d'uns dies de molta calor -a l'estació meteorològica de Sant Salvador de Guardiola, per exemple, es va arribar als 40 graus, ahir- ve la pluja, especialment a les comarques d'interior. I és que, a partir de la tarda del dia 8 de setembre i, sobretot, durant el dimecres, dia 9, arribarà un front acompanyat de ruixats que poden deixar més de 20 litres d'aigua per metre quadrant en mitja hora. Per aquest motiu, Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Inuncat pel perill d'inundacions.
Per aquest dimarts, concretament, el Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís de perill de categoria "moderada" entre les 6 de la tarda i les 12 de la nit que afecta les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès.
A partir de la mitjanit, les pluges s'aniran estenent i podran afectar, també, el Lluçanès, Osona, el Baix Llobregat, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès, l'Alt Camp i el Tarragonès.
L'alerta passarà a ser de categoria de perill "alt" a partir de dimecres al matí. De 6 a 12 plourà a pràcticament tot Catalunya, però ho pot fer intensament al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès, i a partir d'aleshores, i fins a les 6 de la tarda, també al Bages, l'Anoia, el Moianès, Osona i el Lluçanès. Els xàfecs podran dur tempesta, calamarsa i fortes ratxes de vent.
Quant a les temperatures, amb l'arribada del front aniran avall, amb màximes que no superaran els 30 graus, és a dir, deu menys que aquest cap de setmana.
I de cara a la Diada...
La inestabilitat continuarà a Catalunya durant la jornada de dijous, amb vent -especialment la Tramuntana i el Mistral- i amb núvols que cobriran el cel deixant encara alguns ruixats més dèbils i un ambient gairebé de tardor.
Ara bé, de cara a divendres, Diada Nacional de Catalunya, hauria de tornar el sol a estones i s'espera una lleugera pujada de les temperatures.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un grup de joves colpeja l'home que anaven a atracar a Manresa
- Albert López i Marisol Hosta, guanyadors del Joc de Cartes amb La cuina d'en Tikus
- Vaig pensar que seria avorrit perquè no ens vam llançar ganivets
- Crim de Manresa: amics de la víctima que van tenir els sospitosos a les aules
- Descobreix els tres tipus de viatges de l’Imserso que fixa el Govern: destinacions, preus i dates
- Uns petards provoquen un incendi a Berga
- Crim de Manresa: Ceuta continua estant a mil quilòmetres del Bages
- Un home mig nu atura el trànsit al mig de Solsona