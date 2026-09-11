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Previsió meteorològica

Temps a Catalunya aquest dissabte: jornada amb alguns ruixats a Barcelona i part del litoral i prelitoral

Es preveuen pluges molt locals i irregulars a l’àrea de Barcelona, el Penedès i el Camp de Tarragona

Pluja

Pluja / CASTELEIRO / LCO

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Jordi Grífol

Barcelona

Després d’una Diada de Catalunya assolellada en bona part del territori, aquest dissabte s’esperen alguns ruixats al litoral i prelitoral de Catalunya abans que s’imposi un anticicló que donarà pas definitivament a uns dies de sol i estabilitat meteorològica.

El matí de dissabte, informa el Servei Meteorològic de Catalunya, començarà amb molta nuvolositat en punts del litoral, el prelitoral i la Catalunya central. Uns núvols que podran deixar alguns ruixats en punts del sector central del litoral i prelitoral, és a dir, al Camp de Tarragona, el Penedès i l’àrea de Barcelona.

Les pluges seran molt locals, de distribució irregular i de curta durada, insisteix el Meteocat, però allà on descarreguin podran fer-ho amb intensitat moderada i deixar acumulacions abundants, sobretot a la serralada litoral. Al llarg de la tarda, les precipitacions s’aniran desplaçant cap a l’interior d’aquesta mateixa zona.

Pujada de temperatures

A la resta de Catalunya s’espera una jornada més assolellada malgrat alguns intervals de núvols. Les temperatures, doncs, continuaran pujant lleugerament, tot i que l’ascens serà més marcat a partir dels pròxims dies.

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A partir de diumenge ja s’imposarà l’anticicló que deixarà enrere aquestes precipitacions localitzades de dissabte. Així, les previsions a mitjà termini indiquen que el sol serà el gran protagonista de les pròximes jornades, amb un temps molt estable i una temperatura que anirà pujant almenys fins dimarts.

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