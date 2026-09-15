Alerta per pluges intenses a diverses comarques catalanes aquest dimecres
L'episodi de xàfecs previst pel Servei Meteorològic de Catalunya es concentrarà primer al nord-est i es desplaçarà a partir de les 6 de la tarda cap al litoral central
El Servei Meteorològic de Catalunya preveu per a dimecres una tarda de pluges intenses a bona part de Catalunya que podrien afectar el Bages, el Berguedà, l'Anoia, el Moianès, el Lluçanès i el Baix Llobregat.
A partir de les 12 del migdia i fins a les 6 de la tarda, hi haurà risc alt de xàfecs amb precipitacions superiors als 40 litres/m2 en mitja hora a Osona, el Ripollès, la Garrotxa, el Lluçanès, la Selva, el Gironès i el Pla de l'Estany, mentre que al Berguedà, el Bages, el Moianès, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, i a l'Alt i el Baix Empordà, el risc serà moderat.
Seguidament, de 6 de la tarda a 12 de la nit, el focus del temporal es mourà cap al sud. Aleshores, en risc alt hi haurà l'Anoia, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Vallès Occidental, el Garraf i els dos Penedesos. El Bages, el Berguedà, el Moianès i el Lluçanès es mantindran en risc moderat.
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