Gairebé 10.000 policies vigilaran la jornada electoral del 9-J

La jornada electoral del proper diumenge comptarà amb un dispositiu policial de prop de 10.000 agents a Catalunya, la meitat dels quals mossos d’esquadra. En concret, hi haurà 9.853 policies treballant per garantir la seguretat als col·legis electorals i altres instal·lacions: 4.910 mossos, 2.920 policies locals, 1.156 guàrdies civils i 867 policies nacionals. A tot l’estat treballaran més de 95.000 efectius, la meitat dels quals guàrdies civils. Els dispositius de seguretat, tant fixos com mòbils, estaran operatius tant dissabte, jornada de reflexió, com diumenge.

El pla de seguretat, dissenyat pel Ministeri de l’Interior, preveu mesures de prevenció per detectar qualsevol acció que pertorbi els col·legis electorals, els actes i llocs relacionats amb el procés electoral, així com les seus dels partits polítics i candidatures electorals.

La primera fase del dispositiu va estar activa entre el 15 i el 23 de maig, just abans de la campanya electoral. Durant tota la campanya, fins aquest proper divendres, està activada la fase d’alerta del dispositiu. De divendres al vespre fins que acabi l’activitat electoral estarà activada la fase crítica per protegir els actes de final de campanya, la jornada de reflexió i la jornada de votació fins que tanquin els 22.576 col·legis electorals a tot Espanya, es faci l’escrutini i es traslladi la documentació electoral. El Ministeri recorda, a més, que està activat el nivell 4 de l’alerta antiterrorista.