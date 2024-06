Sánchez i Scholz seran els negociadors socialdemòcrates en el repartiment d'alts càrrecs de les institucions europees

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el canceller alemany, Olaf Scholz, seran els negociadors socialdemòcrates en les converses per pactar el repartiment d'alts càrrecs de les institucions europees, principalment la presidència de la Comissió Europea, del Consell Europeu i el cap de la diplomàcia europea. Així ho ha decidit el Partit dels Socialistes Europeus en una reunió aquest dimarts, un dia després que es coneguessin els resultats de les eleccions al Parlament Europeu, que han situat els socialdemòcrates com a segona força, per darrere dels populars.

Fonts socialdemòcrates apunten la intenció de començar ja les converses per renovar els alts càrrecs de les institucions i subratllen la "voluntat de dialogar i negociar amb totes les forces polítiques", excepte els grups d'extrema dreta Conservadors i Reformistes Europeus i Identitat i Democràcia.

Els caps d'estat i de govern de la UE es reuneixen dilluns que ve en un sopar informal per començar a abordar la renovació dels alts càrrecs, amb la intenció de tancar un acord sobre els noms en la cimera que se celebrarà a finals de mes a Brussel·les.