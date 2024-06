Yolanda Díaz dimiteix com a líder de Sumar: “És la meva responsabilitat”

Yolanda Díaz ha anunciat aquest dilluns que dimiteix com a coordinadora de la plataforma Sumar després dels resultats de les eleccions del 9-J, que han atorgat a la seva formació tres eurodiputats. En un missatge enregistrat i sense preguntes, Díaz ha admès que els comicis han servit de "mirall" després de mesos en què ha admès que no ha fet "les coses que havia de fer" i les que "millor sap fer". "És la meva responsabilitat", ha apuntat. Segons fins ara líder de la plataforma, ara cal "obrir un debat" que ha de ser "col·lectiu" tant a Sumar com a les formacions que la integren.

La dirigent gallega, que ha encadenat una sèrie de fracassos en les urnes en aquest cicle electoral, deixa tots els seus càrrecs orgànics però sí que mantindrà el seu lloc al Govern i seguirà com a vicepresidenta i ministra de Treball de Pedro Sánchez.

Díaz no va comparèixer aquest diumenge a la nit quan ja es coneixien els resultats de la seva plataforma i el cost que ha tingut la divisió entre Sumar i Podem. Dilluns, i després de reunir la direcció de la plataforma, ha volgut recordar que fa un any va fer un "pas endavant" per liderar el nou projecte, però ha reconegut que els resultats dels últims comicis demostren que l'espai encara té "molt a avançar".

"La meva obligació és garantir que el govern progressista converteixi l'onada d'odi i desafecció en una onada de fets" i polítiques progressistes, ha dit, i "en aquests mesos sento que no he fet les coses que havia de fer i les que millor sé fer, i la ciutadania ho ha percebut". "En aquests mesos he tingut la certesa que la política es dedicava molt més a ella mateixa que als problemes de la ciutadania", ha afegit.

En aquest sentit, ha reconegut que les eleccions del 9-J han servit de "mirall". "La ciutadania no s'equivoca quan vota, ni si decideix no anar a votar", i en aquest cas i sense dubte "és la meva responsabilitat" i "me'n faig càrrec".

Per aquest motiu ha anunciat que abandona el càrrec de coordinadora de Sumar, "perquè cal un debat". "Amb aquesta decisió obro el camí, que ha de ser col·lectiu tant a Sumar com a les organitzacions que en formen part", ha dit.

Sumar va obtenir la cinquena posició a les eleccions europees d'aquest diumenge, per darrere d'Ara Repúbliques (ERC, Bildu i BNG) amb tres eurodiputats. Va rebre el 4,65% de les paperetes, 811.545 vots, només 11.000 més que Se Acabó la Fiesta.

La divisió de l'espai amb Podem, que aquest diumenge va rebre 2 eurodiputats i 571.902 vots amb el 3,28% dels sufragis, ha fet perdre pes a l'espai que representen les dues formacions. Concretament, sumen un escó menys que ara fa cinc anys.

A les eleccions europees del 2019 Sumar no existia, i Podem va rebre sis escons amb gairebé un milió més de vots de la suma actual de Podem i Sumar, 2.258.857 paperetes i un 10,07% del total.

El 9-J ha estat quart revés electoral per a la formació de Yolanda Díaz en cinc mesos. De fet, Yolanda Díaz ni tan sols va ser a la seu electoral al costat de la candidata, Estrella Galán.

La llista electoral del 9-N va tensar els equilibris interns de la plataforma, formada per Més Madrid, Compromís, els comuns i IU. Precisament IU i Més Madrid li ha recordat aquest dilluns que els resultats "són dolents, sense matisos".

El número quatre de les llistes, Manu Pineda, que no ha estat elegit, ha fet públic un missatge on ha afirmat que toca "reflexionar profundament" sobre el paper de l'espai polític de Yolanda Díaz.