Això és el que cobrarà Alvise Peréz com a eurodiputat i les subvencions que rebrà ‘Se acabó la Fiesta'

El partit de nova formació 'Se acabó la Fiesta', encapçalat per l'influencer d'extrema dreta Luis "Alvise" Pérez, va irrompre per complet en el panorama polític europeu en aconseguir tres escons en la seva primera compareixença electoral. El partit va arribar a aconseguir al voltant de 800.000 vots, un 4,59% del total escrutat.

Cada partit que aconsegueix escons europeus és mereixedor de subvencions fixades pel Ministeri d'Hisenda. Per cada eurodiputat que aconsegueix un partit, aquest rep 32.508,74 euros. Així mateix, per cada vot obtingut en els comicis al Parlament Europeu, s'obtenen 1,08 euros. Aquestes subvencions només es distribueixen sempre que el partit hagi aconseguit el mínim d'un escó.

Si fem càlculs respecte als resultats electorals del passat diumenge, el partit d'Alise Pérez obtindrà un total de 93.526,22 euros, pels seus tres escons, i prop de 865.000 euros, per tots els vots aconseguits.

D'altra banda, si ens fixem en el partit més votat, el Partit Popular, les xifres són molt majors. Amb els seus 22 eurodiputats i prop de 6,45 milions de vots, el PP obtindria un total de 7,15 milions d'euros en subvencions públiques.

El sou d'Alvise Pérez

Gràcies als vots que ha obtingut la nova formació, ja es pot dir que Alvise Pérez serà eurodiputat. El Parlament Europeu està format per 720 eurodiputats, els quals tenen la tasca de representar els interessos del partit polític i el país del qual provenen. Cadascun d'ells percep un salari fix de 10.075,18 euros bruts mensuals, la qual cosa es tradueix en 7.853,18 euros nets mensuals. A més, la quantia pot veure's incrementada per diversos factors, com les dietes (4.950 euros mensuals) o els viatges oficials.

Fent una aproximació, cada eurodiputat pot arribar a cobrar 12.800 euros de manera mensual. No obstant això, aquesta xifra només la poden cobrar tots els càrrecs electes que assisteixin almenys al 50% de les sessions en el Parlament Europeu (de setembre a agost), o, per contra, la dieta es reduirà a la meitat (2.475 euros).

Dietes, indemnitzacions i dret a pensió

Les dietes són compensacions econòmiques per al desplaçament i les comoditats que faciliten l'exercici del deure públic dels diputats electes. En l'Eurocambra, cada diputat rep 350 euros diaris sota el concepte de “dietes diàries”, en el qual s'inclouen menjars, allotjament i despeses relacionades. De la mateixa forma, les despeses de viatge també són cobertes per l'Eurocambra, incloent-hi vols per a acudir a reunions, en representació del Parlament i dins del país on ha estat triat cada representant (en aquest últim supòsit el límit és de 4.866 euros anuals).

A més, els eurodiputats tenen l'opció de rebre una indemnització equivalent a un mes de sou per cada any treballat. Aquesta indemnització es pot demanar en finalitzar el mandat i s'acumula depenent dels anys prestats al servei públic.

Finalment, cada eurodiputat té el dret a una pensió especial després de complir 63 anys d'edat i decidir jubilar-se. La pensió se situa entorn del 3,5% del seu sou per cada mandat treballat, a més d'una dotzena part del seu sou per cada mes treballat. No obstant això, l'import mai podrà ser major al 70% del sou total.

Les promeses d'Alvise Pérez

Una de les promeses electorals que ha repetit el líder del partit, a l'inici del període electoral i després de saber els resultats, ha estat la renúncia al sou d'eurodiputat i la donació de l'import total. “És impossible canviar aquest sistema criminal si depens econòmicament del sistema per a viure”, afirmava després de conèixer els resultats. “Donem el 100% del sou públic perquè no som paràsits”, va recalcar.

“Abans em tallo la jugular que cobrar un sol euro públic de sou”, va afegir en el seu canal de Telegram. “Els mercenaris creuen que som tots iguals; molt aviat demostrarem a tots els espanyols quin tipus de persones som”, va concloure. Després d'aquestes declaracions, queda esperar a veure si realment es compleixen aquestes promeses.